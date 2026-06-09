۱۶ عملیات حزب الله علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه جنگ نیروهای مقاومت اسلامی لبنان، این گروه اعلام کرد که در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، حملات به غیرنظامیان و تخریب منازل و روستاهای جنوب لبنان، روز شنبه، مجموعاً ۱۶عملیات نظامی علیه نیروها و مواضع ارتش اسرائیل انجام داده است.

حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد: این عملیات‌ها در واکنش به آنچه نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل، حملات به غیرنظامیان و تخریب مناطق مسکونی در جنوب لبنان خوانده، صورت گرفته است.

بر اساس این بیانیه، نیروهای حزب‌الله تجمعات و خودروهای نظامی اسرائیل را در مناطق بیت‌یاحون، العدیسه، یحمر الشقیف، الناقوره، رشاف، الطیری و عیناتا با موشک، پهپادهای انتحاری و آتش توپخانه هدف قرار دادند.

حزب‌الله همچنین مدعی شد چندین خودروی لجستیکی و ارتباطی ارتش اسرائیل را منهدم یا دچار خسارت کرده و یک فروند پهپاد اسرائیلی از نوع «هرمس ۴۵۰» را با شلیک موشک زمین به هوا وادار به عقب‌نشینی کرده است.

این گروه تأکید کرد که مجموعه عملیات‌ این گروه در چارچوب دفاع از لبنان، مقابله با پیشروی‌ها و حملات اسرائیل انجام شده و تا زمان ادامه حملات، به این اقدامات ادامه خواهد داد.