حماس: توقف جنایات اسرائیل اولویتی فوری و همگانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه ای ضمن ستایش از پاسخ موشکی ایران و یمن علیه رژیم صهیونیستی در واکنش به جنایات این رژیم علیه لبنان و ملت شریف آن، تصریح کرد: در سایه جنایات اشغالگران صهیونیست و تداوم تجاوز آنان علیه ملت ما در غزه، کرانه باختری و قدس و نیز علیه ملت برادر لبنان، تلاش برای توقف این تجاوز و جنایات مستمر رژیم اشغالگر صهیونیستی، به اولویتی فوری تبدیل شده است؛ امری که همبستگی همه طرف‌ها در منطقه و جهان را برای پایان دادن به آن ایجاب می‌کند.

حماس در این بیانیه تصریح کرد که بر همگان آشکار شده است که رژیم صهیونیستی و رفتار تجاوزکارانه و مهار نشده آن، منشأ همه تنش‌ها در منطقه و پیامدهای خطرناک آن در عرصه بین‌المللی است.

این بیانیه می افزاید که اشغالگران صهیونیست از طریق تجاوز مداوم خود به غزه، لبنان و ایران و نیز با نقض عهد و شانه خالی کردن مکرر از تعهدات و توافق‌هایی که امضا می‌کنند، ثابت کرده‌اند که رژیمی هستند که نه به عهدی پایبندند و نه به هیچ تفاهمی احترام می‌گذارند. این رژیم همچنان همه توافقات و تعهدات بین‌المللی را نقض می‌کند؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد سیاست‌های تجاوزکارانه آن، تهدیدی دائمی برای امنیت و ثبات منطقه است.

حماس تصریح کرد: تجاوز دشمن صهیونیستی به غزه، لبنان و ایران تنها این طرف‌ها را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه تعرضی علیه همه امت و توانمندی‌های آن به شمار می‌رود. از این رو بر همه امت اسلام واجب است که در برابر این تجاوزات مستمر، صفی واحد تشکیل دهند و همه اشکال همبستگی و پشتیبانی را تقویت کنند وبه بازدارندگی در برابر اشغالگران و مهار تجاوزات فزاینده آنان کمک کند.