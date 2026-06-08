۱۳۵ هزار نفر در رویداد «طرح ماکان» ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش و تربیت محیط‌بان سازمان حفاظت محیط‌زیست در نهمین جلسه پویش خیزش ملی برای ایران با موضوع پویش ماکان که در سالن جلسات سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، اظهار داشت: ما در سالهای اخیر اقدامات ویژه ای برای ارتقاء سطح سواد و آگاهی دانش آموزان در حوزه محیط زیست انجام دادیم که طرح ملی محیط یار یکی از آنها بود.

وی افزود: طرح ملی پویش ماکان کاملا ساختارمند است و کلیه ایده‌ها و ویژگی اجرایی اصلی آن دانش‌آموز محور، فعالیت‌محور، مهارت‌محور مساله محور، پروژه محور، توجه به نقش خانواده‌ها، تمرکز گرا و با توجه به ویژگی‌های بومی است.



وی تاکید کرد: این ساختار اجرایی با همکاری وزارت آموزش و پرورش طراحی شده است که در طی آن ۱۳ هزار نفر از مراقبین سلامت آموزش های لازم را دیده اند. همچنین در این زمینه برنامه ای را با همکاری دفتر یونسکو طراحی کردیم که در حال انجام است.



مدادی با اشاره به اینکه در این خصوص اقلام آموزشی مورد نیاز هم خریداری و تهیه شده است، اضافه کرد: ماموریت ماکان با هدف پویایی فضای آموزش، ترویج فعالیت ها و نمادسازی از شهدای مظلوم ما در جنگ رمضان به ویژه ماکان نصیری بود.



رئیس مرکز آموزش و تربیت محیط‌بان سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: تاکنون بیش از ۱۳۵ هزار نفر در سامانه رویداد برای شرکت در این طرح ثبت نام کردند و بیش از ۲۲ هزار نفر آثار خود را به دبیرخانه این پویش ارسال کردند.



مدادی اضافه کرد: همچنین نزدیک به ۷ هزار و ۶۰۰ نفر از مراقبین سلامت در این طرح شرکت کردند و در هفته سلامت نیز یک روز به این رویداد اختصاص داده شد. همچنین ۷۴۰ کارگاه قصه نویسی در این زمینه برگزار شد.

وی افزود: تاکنون توجه مطلوبی از سوی رسانه ها به این طرح شده است اما نیازمند توجه ویژه رسانه ها هستیم و این امر نیازمند جریان سازی از سوی رسانه ها است.



وی با تقدیر از وزارت آموزش و پرورش به ویژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بابت حمایت و همکاری ویژه از این طرح گفت: طراحی و تثبیت جایزه محیط زیستی ماکان ویژه دانش آموزان نیز در دست اقدام است که امیدواریم در آینده نزدیک عملیاتی شود.

