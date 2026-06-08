به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌پناه قویدل اظهار کرد: یادواره شهدای خردادماه قزوین و حومه و همچنین نخستین سالگرد شهدای اقتدار استان با حضور مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم شهیدپرور قزوین برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم ساعت ۱۷:۳۰ روز پنج‌شنبه ۲۱ خردادماه در صحن گلزار مطهر شهدای شهر قزوین برگزار خواهد شد و حسین کاجی به روایتگری و محمد نبوی به مدیحه‌سرایی در این برنامه خواهند پرداخت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین با بیان اینکه در این مراسم یاد و خاطره شهدای اقتدار استان و شهدای خردادماه گرامی داشته می‌شود، تصریح کرد: همچنین از والدین شهدایی که در سال‌های گذشته و در خردادماه دار فانی را وداع گفته و به فرزندان شهید خود پیوسته‌اند، یاد خواهد شد.

قویدل هدف از برگزاری این یادواره را تبیین ایثارگری‌ها و رشادت‌های شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: شهدا با جانفشانی و فداکاری خود زمینه عزت، امنیت و اقتدار کشور را فراهم کردند و پاسداشت یاد و راه آنان وظیفه‌ای ملی و فرهنگی است.