به گزارش خبرگزاری مهر، علیپناه قویدل اظهار کرد: یادواره شهدای خردادماه قزوین و حومه و همچنین نخستین سالگرد شهدای اقتدار استان با حضور مسئولان استانی، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم شهیدپرور قزوین برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم ساعت ۱۷:۳۰ روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه در صحن گلزار مطهر شهدای شهر قزوین برگزار خواهد شد و حسین کاجی به روایتگری و محمد نبوی به مدیحهسرایی در این برنامه خواهند پرداخت.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین با بیان اینکه در این مراسم یاد و خاطره شهدای اقتدار استان و شهدای خردادماه گرامی داشته میشود، تصریح کرد: همچنین از والدین شهدایی که در سالهای گذشته و در خردادماه دار فانی را وداع گفته و به فرزندان شهید خود پیوستهاند، یاد خواهد شد.
قویدل هدف از برگزاری این یادواره را تبیین ایثارگریها و رشادتهای شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای آینده عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: شهدا با جانفشانی و فداکاری خود زمینه عزت، امنیت و اقتدار کشور را فراهم کردند و پاسداشت یاد و راه آنان وظیفهای ملی و فرهنگی است.
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