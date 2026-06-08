به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این مراسم که با حضور مدیرعامل بانک ملی، مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی و جمعی از مدیران بانک برگزار شد، محسن سیفی با اشاره به اینکه بانک ملی نزدیک به یک قرن وظیفه خدمت رسانی شایسته را در کارنامه خود دارد، افزود: امیدوارم امضای این تفاهم‌نامه زمینه‌های رضایت‌مندی و خدمت رسانی بیشتری را به مردم و اقشار آسیب پذیر کشور فراهم کند.

وی با بیان اینکه بانک ملی ایران در تمام دوران فعالیتش همواره در صف اول خدمت رسانی بوده است، افزود: بنا داریم با تغییر و بازنگری صحیح و مطلوب‌تر برخی طرح‌ها و خدمات، موجب تسهیل و تسریع در پرداخت وام‌های خرد باشیم. وی همچنین از ارتقای کیفیت تجربه مشتریان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: حداکثر ظرفیت بانک در راستای ارائه خدمات بهینه به دولت و مردم به‌ کار گرفته خواهد شد.

تکمیل زنجیره ارزش با ابزارهای نوین بانکی

مدیرعامل بانک ملی ایران امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مشترک را گامی در راستای تکمیل زنجیره ارزش دانست و گفت: این بانک خود را موظف می‌داند با استفاده از ظرفیت‌های موجود و ارائه ابزارهای متنوع، از طرح‌های توسعه‌ای کشور حمایت نماید.

سیفی خدمت‌رسانی مطلوب به مشتریان را از وظایف اصلی این بانک برشمرد و اظهار داشت: بانک ملی ایران با رویکرد توسعه‌محور، آماده است خدمات گسترده بانکی و مالی را متناسب با نیاز مشتریان ویژه، به عنوان یکی از سیاست‌های راهبردی خود ارائه دهد.

نگاه حمایتی بانک ملی، سرمایه‌ای اجتماعی برای کشور

مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی کشور نیز با ابراز خرسندی از افزایش سطح همکاری‌ها و تعاملات با بانک ملی ایران، گفت: این بانک بازوی اقصادی دولت و حاکمیت است و تقویت و بهبود عملکرد بانک ملی ایران وظیفه همگانی است.

مهدی قمصریان این بانک را به عنوان یک سرمایه اجتماعی معرفی کرد و افزود: نگاه حمایتی بانک ملی ایران و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن ما را در رسیدن به اهداف‌مان یاری خواهد کرد و این مشارکت منجر به ارزش آفرینی و اثربخشی بیشتری خواهد شد.

گفتنی است، حمایت و تامین مالی صنعت بیمه کشور و شرکت های دانش بنیان، به‌عنوان یکی از رویکردها و اهداف در بانک ملی ایران دنبال می‌شود.