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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

آماده‌باش نیروهای عملیاتی هلال‌احمر درپی تشدید فعالیت سامانه بارشی

آماده‌باش نیروهای عملیاتی هلال‌احمر درپی تشدید فعالیت سامانه بارشی

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از آماده‌باش کامل نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در پی هشدار سطح نارنجی شماره ۵۱ هواشناسی و تشدید فعالیت سامانه بارشی در برخی مناطق کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۵۱ هواشناسی اظهار کرد: از روز شنبه ۲۱ شهریور تا یک‌شنبه ۲۲ شهریور، با تشدید فعالیت سامانه بارشی، احتمال وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت وجود دارد و نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در مناطق تحت تأثیر در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

وی افزود: روز شنبه نیمه جنوبی آذربایجان شرقی، نیمه شمالی زنجان، شمال قزوین، ارتفاعات تهران و البرز و دامنه‌ها و ارتفاعات مازندران و گیلان و روز یک‌شنبه نیمه شرقی آذربایجان شرقی، شمال زنجان، نیمه جنوبی اردبیل و دامنه‌ها و ارتفاعات گیلان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

کبادی با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه گفت: جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقت، احتمال شکستن درختان فرسوده و کهنسال، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از مردم خواست از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از سفرهای غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و حضور در مناطق مستعد سیلاب و نقاط پرخطر پرهیز کنند.

وی همچنین بر رعایت احتیاط در تردد جاده‌ای، خودداری از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده و توجه جدی به هشدارهای هواشناسی تأکید کرد.

کبادی خاطرنشان کرد: تیم‌های عملیاتی، مراکز امدادی و نیروهای واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر در مناطق تحت تأثیر در آماده‌باش کامل قرار دارند و آماده ارائه خدمات امدادی در صورت وقوع حوادث احتمالی هستند.

کبادی خاطرنشان کرد: تیم‌های عملیاتی و مراکز امدادی جمعیت هلال‌احمر در مناطق درگیر مخاطرات جوی، آمادگی لازم برای پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی را دارند و شهروندان در صورت نیاز می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

کد مطلب 6944209

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