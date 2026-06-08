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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

عملیات تقاطع بیمارستان مهدیشهر از سر گرفته شد

عملیات تقاطع بیمارستان مهدیشهر از سر گرفته شد

مهدیشهر- عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح بیمارستان ۱۵ خرداد مهدیشهر پس از دوسال توقف ناشی از خلع ید پیمانکار، با جذب ۳۶۴ میلیارد ریال اعتبار از سر گرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی ظهر دوشنبه در بازدید تقاطع غیر همسطح بیمارستان ۱۵ خرداد مهدیشهر از آغاز مجدد عملیات اجرایی پروژه خبر داد و افزود: این پروژه سال ۱۴۰۱ کلنگ زنی شده بود.

وی با اشاره به اینکه پروژه دو سال مسکوت مانده بود برای علت آن توضیح داد: به دلیل تعلل پیمانکار و بروز برخی مشکلات پیمانکار سال ۱۴۰۳ خلع ید شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان از طی مراحل قانونی پیمانکار از خلع ید پروژه خبر داد و اضافه کرد: سال ۱۴۰۴ فرایند تکلیف و جذب اعتبار برای شروع مجدد در دستور کار قرار گرفت.

حسینی طباطبایی با اشاره به اینکه طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴ مناقصه انتخاب مجری پروژه برگزار و پیمانکار تعیین شد، اظهار کرد: به این منظور ۳۶۴ میلیارد ریال اعتبار نیز جذب شد.

وی تکمیل پروژه را نیازمند دو هزار میلیارد ریال اعتبار دانست و اضافه کرد: طرح با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد در مرحله بتن ریزی و ایجاد فونداسیون توسط ماشین آلات در حال انجام است.

کد مطلب 6853967

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