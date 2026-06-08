به گزارش خبرنگار مهر، جمشید قائم‌مقام شامگاه دوشنبه در نشست بررسی روند اجرای پروژه‌های عمرانی بنیاد مسکن شهرستان آزادشهر، آخرین وضعیت اعتبارات توازن و پروژه‌های نیمه‌تمام این شهرستان را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به لزوم توزیع عادلانه منابع گفت: اعتبارات باید بر اساس اصل توازن و عدالت به‌ویژه به دورترین روستاهای حوزه انتخابیه تخصیص یابد.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایطی که کشور با چالش‌های امنیتی و تحریم‌های ظالمانه مواجه است، نهضت خدمت‌رسانی به‌ویژه در روستاها متوقف نشده و باید با قوت ادامه یابد.

قائم‌مقام تخصیص اعتبارات قیر و اعتبارات در اختیار نمایندگان را از ابزارهای مهم محرومیت‌زدایی عنوان کرد و گفت: پیگیری‌های انجام‌شده برای جذب اعتبارات تخصصی، امروز در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات روستایی قابل مشاهده است.