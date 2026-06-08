به گزارش خبرنگار مهر، حسن بشری ظهر دوشنبه در نشست با مربیان پیشدبستانی آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه مربیان پیشدبستانی مبنای اصلی آموزش و پرورش هستند، اظهار کرد:حساسترین و مهمترین کاری که قرار است انجام شود، بر عهده شماست.
سرپرست اداره آموزش و پرورش آستانه اشرفیه، با بیان اینکه عملکرد مربیان در تربیت دانش آموزان اثرگذاراست، افزود: عملکرد مثبت مربیان میتواند روند آموزش و پرورش را به جلو ببرد و برعکس عملکرد منفی نیز به عقب وسوء برگر داند.
وی با قدردانی از زحمات مربیان پیشدبستانی تصریح کرد: برای کار و تلاش شما احترام قائل هستیم و در تلاشیم چالشهای پیشرو را به حداقل برسانیم.
بشری با بیان اینکه که تمام تفکر مجموعه معطوف به کاهش مشکلات و موانع موجود در مسیر فعالیت مربیان است، گفت: این نهاد در کاهش چالشهای پیشرو و حمایت از نیروهای غیررسمی تحت نظارت این نهاد در تلاش است.
وی با اشاره به رایزنیهای انجامشده با دهیاریها و بخشداریها، بر ضرورت عدم انتقال دانشآموزان و حفظ آنها در کلاسهای تکپایه افزود: ارتباط مستقیم تعداد پیشدبستانیها با کلاس اول نشان میدهد که این روند در ادامه به صورت مستقل و چندپایه ادامه پیدا میکند.
سرپرست آموزش و پرورش آستانه اشرفیه با اشاره به مشکلات و تجربیات حوزه پیشدبستانی اظهار کرد:نیروهای پیشدبستانی به عنوان نیروهای غیررسمی تحت نظارت آموزش و پرورش فعالیت میکنند و مجموعه مدیریتی از آنها حمایت خواهد کرد.
وی افزود: این نیروها با پشتیبانی لازم، مسیر آموزشی را با کیفیت بیشتری ادامه خواهند داد.
در ادامه این نشست مربیان پیش دبستانی مشکلات دغدغههای خود را در حوزههای مختلف آموزشی ارائه کردند.
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