ایران در مجمع جهانی محیط زیست پیامدهای جنگ را تشریح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر اخیر خود به ازبکستان گفت: جمهوری اسلامی ایران در هشتمین مجمع جهانی محیط زیست، ضمن حضور فعال و ارائه سخنرانی، پیامدها و خسارات زیستمحیطی ناشی از جنگهای اخیر را برای کشورهای عضو تشریح کرد.
انصاری در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر اخیر خود به ازبکستان گفت: جمهوری اسلامی ایران در هشتمین مجمع جهانی محیط زیست، ضمن حضور فعال و ارائه سخنرانی، پیامدها و خسارات زیستمحیطی ناشی از جنگهای اخیر را برای کشورهای عضو تشریح کرد.
وی اظهار کرد: این نشست با حضور کشورهای مختلف برگزار شد و جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مشارکت در مباحث تخصصی، مواضع خود را درباره آثار جنگ بر محیط زیست کشور و ضرورت توجه جامعه جهانی به این موضوع مطرح کرد.
وی افزود: در حاشیه این رویداد، دیدارهای دوجانبهای با وزرای محیط زیست کشورهای مختلف از جمله ازبکستان و تاجیکستان انجام شد و موضوعاتی همچون کاهش تراز آب دریای خزر، همکاریهای مشترک محیط زیستی و تقویت حفاظت از تنوع زیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: همچنین در این سفر، در خصوص برگزاری کنفرانس محیط زیست دریای خزر (کاپ ۷) نیز گفتوگوهایی با طرفهای ذیربط انجام شد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان این دوره از اجلاس، اقدامات اولیه را با پنج کشور ساحلی انجام داده است، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ، برگزاری اجلاس با تأخیر مواجه شد.
انصاری خاطرنشان کرد: پیشنهادهای مختلفی برای نحوه برگزاری این اجلاس مطرح شده و در حال حاضر گزینههایی از جمله برگزاری در کشور ثالث یا به صورت ترکیبی و آنلاین در دست بررسی است و در صورت توافق نهایی کشورهای عضو، این نشست در ماههای آینده برگزار خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات ایران در حوزه مقابله با قاچاق حیات وحش گفت: مبارزه با قاچاق حیات وحش به عنوان یکی از محورهای اصلی در ستادهای مرتبط دنبال میشود و یگان حفاظت محیط زیست اقدامات عملیاتی گستردهای را در مبادی ورودی و مرزها برای کاهش این پدیده انجام داده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در حوزه قاچاق چوب نیز همکاری مشترکی با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در حال انجام است و برنامههای مشترکی برای مدیریت و کنترل این موضوع در دستور کار قرار دارد.
انصاری تأکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست تلاش میکند با توسعه همکاریهای منطقهای و بینالمللی و همچنین تقویت اقدامات نظارتی داخلی، روند حفاظت از تنوع زیستی و مقابله با تهدیدات زیستمحیطی را با جدیت بیشتری دنبال کند.
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