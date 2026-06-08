به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد فرهنگی و هنری با محوریت کتابت و خوشنویسی کلمات و جملات منسوب به امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) و با موضوع جهاد، شهادت و ایثار برگزار خواهد شد.
در این برنامه، خوشنویسان استان قزوین با بهرهگیری از هنر اصیل خوشنویسی، مفاهیم والای ایثار، مجاهدت و آموزههای علوی را به تصویر کشیده و جلوههایی از فرهنگ و هنر دینی را به نمایش میگذارند.
رویداد «مشقِ کلام علی(ع)» روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه از ساعت ۱۶ در فرهنگسرای بانو قزوین برگزار میشود.
این برنامه با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر قزوین، بنیاد بینالمللی غدیر، انجمن خوشنویسان قزوین، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، حوزه هنری استان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار خواهد شد.
نظر شما