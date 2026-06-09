به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست ظهر امروز در نشست با رییس و اعضای کمیسیون آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی که در سالن جلسات سازمان حفاطت محیط‌ زیست برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی رمضان، بیان داشت: در سال گذشته دو جنگ خسارت بار بر کشور ما تحمیل شد و در کنار جنایات هولناکی که در کشور ما مرتکب شدند، متاسفانه در این جنگ درگیر اکوساید هم شدیم که حمله به مخازن سوخت در شهر تهران مصداق اصلی این جنایت بود.

وی افزود: مستندسازی جنگ ۱۲روزه انجام گرفته است و چیزی بالغ بر ۲۰ همت خسارت بر طبیعت کشور در این جنگ وارد شد و اکنون نیز در حال تعیین خسارات جنگ رمضان هستیم تا در مراجع بین المللی موضوع را پیگیری کنیم

وی تاکید کرد: ما همچنین اقداماتی را قبل از وقوع جنگ انجام دادیم و مکاتباتی با نهادهای بین المللی صورت دادیم و در آن نسبت به وقوع هرگونه جنگ احتمالی در منطقه بسیار حساس خلیج فارس و دریای عمان هشدار دادیم اما متاسفانه جنگ رخ داد. همچنین ما در حین جنگ و بعد از هدف قرار گرفتن انبارهای نفت تهران نامه‌هایی به دبیرکل سازمان ملل و رییس برنامه محیط زیست ملل متحد ارسال کردیم ولی متاسفانه بیانیه‌ای خنثی در این خصوص صادر شد.

انصاری اظهار داشت: مستندسازی خسارات جنگ فارغ از اینکه منتهی به دریافت غرامت بشود یا نه در حال انجام است و درصدد هستیم که خسارات محیط زیستی را به صورت دقیق معین کنیم.

معاون رییس جمهور تصریح کرد: امسال خوشبختانه بارش‌های خوبی در بیشتر نقاط کشور وجود داشت و با اقداماتی که در برخی استانها برای بهبود شرایط تالاب‌ها از جمله لایروبی رودخانه‌های منتهی به تالاب‌ها انجام شد باعث شد بسیاری از تالاب‌های کشور اکنون در شرایط بهتری قرار گیرند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: اصلاحیه قانون به‌کارگیری سلاح که در کمیسیون های تخصصی مجلس به تصویب رسید، اکنون در نوبت طرح در صحن علنی قرار دارد و انتظار ما از اعضای محترم کمیسیون تخصصی محیط‌زیست حمایت از تصویب این اصلاحیه است.

وی گفت: تصویب این اصلاحیه بازدارندگی این قانون را افزایش می دهد و موجب افزایش حمایت های قضایی از محیط‌بانان می شود تا با اقتدار بیشتر از سرمایه‌های طبیعی کشور حفاظت کنند.

در این نشست معاونین سازمان حفاظت محیط زیست هم گزارش‌هایی را در مورد شرایط محیط زیستی کشور در حوزه های مختلف از جمله حقوقی، بودجه، نیروی انسانی، محیط زیست طبیعی، محیط بانان، محیط زیست انسانی و آموزش و مشارکت های مردمی ارایه کردند.