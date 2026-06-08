عملیات بهسازی ۶ کیلومتر از آزادراه زنجان - تبریز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر اسماعیلی با اشاره به آغاز عملیات گسترده بهسازی و روکش آسفالت آزادراه زنجان -تبریز گفت: پس از تحویل این محور به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، عملیات بهسازی ۶ کیلومتر از مسیر بهصورت فوری آغاز شده و با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها، اصلاح نقاط بحرانی این آزادراه به پایان خواهد
وی افزود: در این پروژه تراش لایههای اول و در برخی نقاط لایههای دوم آسفالت انجام شده و پس از آن عملیات پخش و روکش مجدد بهصورت مکانیزه صورت میگیرد.
مدیرکل راهداری استان زنجان با اشاره به وضعیت پیشین محور و نارضایتی کاربران جادهای از وضعیت آزادراه، اضافه کرد: به دلیل واگذاری مدیریت این آزادراه به شرکت آزادراههای کشور در سالهای گذشته موجب ایجاد ناهمواریهای گسترده در مسیر شده بود که اکنون با تحویل آن به سازمان راهداری، مهمترین سیاست سرعت بخشیدن به روند ترمیم و بهسازی آن است.
اسماعیلی با بیان اینکه ۱۹۰ کیلومتر از طول این آزادراه در حوزه استحفاظی استان زنجان (در دو باند شمالی و جنوبی) قرار دارد، افزود: با توجه به محدودیت فصل کاری و سرمای زودرس در استان، تمام تلاش خود را برای افزایش تعداد اکیپهای عملیاتی به کار گرفتهایم تا بهسازی و روکش ترمیمی را در اسرع وقت و با طول بیشتری به انجام برسانیم.
وی تأکید کرد: اولویت اصلی ترمیم مقاطعی است که در وضعیت بحرانی قرار دارند تا ضمن ارتقای ایمنی، رضایتمندی کاربران جادهای افزایش یابد که این فرایند بهصورت مستمر در سالهای آینده نیز ادامه خواهد یافت تا شاهد بهبود کیفیت کامل و ارتقای استاندارد این آزادراه باشیم.
مدیرکل راهداری استان زنجان در خصوص واگذاری مدیریت طولانیمدت محور نیز گفت: بخشی از این آزادراه باید بر اساس مصوبه دولت و از طریق فراخوان عمومی به بخش خصوصی و سرمایهگذار واگذار شود.
وی اظهار داشت: در همین راستا سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، فراخوان مربوطه را منتشر کرده است و در استان تلاش داریم با انتخاب سرمایهگذار واجد شرایط، روند نگهداری و مرمت مستمر این آزادراه را با هدف حفظ ایمنی و کیفیت محور به شکلی پایدار مدیریت کنیم.
اسماعیلی یادآور شد: آزادراه زنجان-تبریز بیستم اردیبهشت سال جاری به سازمان حمل و نقل جاده ای تحویل داده شد.
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