مرکز غیرمجاز جراحی زیبایی در کاشان پلمب شد

محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پلمب یک مرکز زیبایی غیرمجاز در کاشان اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق بیماران و بر اساس وظیفه قانونی معاونت درمان مبنی بر صیانت از حقوق شهروندان و بر اساس گزارش مردمی این مرکز غیر مجاز شناسایی و توقف فعالیت این واحد غیرقانونی در دستور کار این معاونت قرار گرفت.

وی ابراز کرد: در این مرکز عمل های زیبایی خارج از چارچوب ضوابط و مقررات حوزه سلامت، به صورت غیرمجاز انجام می شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: پس از انجام بررسی‌های نامحسوس و تایید تخلف، تیمی متشکل از کارشناسان واحد نظارت بر درمان دانشگاه و مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی به محل اعزام شدند و این واحد متخلف را با دستور صریح مرجع قضایی پلمب کردند.

وی با اشاره به اینکه پرونده این واحد غیرمجاز جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است، خاطرنشان کرد: دخالت افراد فاقد صلاحیت و تخصص در امور پزشکی، تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است و دانشگاه در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.

فاضل با تأکید بر استمرار بازرسی‌ها و نظارت‌های دوره‌ای بر مراکز درمانی و زیبایی سطح شهر، از شهروندان خواست جهت دریافت خدمات درمانی تنها به مراکز معتبر و دارای پروانه فعالیت از وزارت بهداشت مراجعه کنند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا غیرمجاز در حوزه سلامت، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۹۰ گزارش دهند.