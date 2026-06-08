به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا پناهیروا در جلسه شورای پروژه مهر استان زنجان با اشاره به عملکرد مطلوب آموزش و پرورش استان زنجان در سال گذشته، اظهار کرد: کسب رتبه برتر استان در پروژه مهر، نشاندهنده تلاش، انسجام و آمادگی مجموعه آموزش و پرورش زنجان برای دستیابی به موفقیتهای بیشتر است.
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش را برخوردار از ظرفیتهای مطلوب برای اجرای موفق پروژه مهر دانست و گفت: همافزایی و بهرهگیری از ظرفیتهای استان، زمینهساز آغاز مطلوب سال تحصیلی جدید است.
وی با تأکید بر اهمیت پروژه مهر، افزود: این برنامه از ابر پروژههای مهم آموزش و پرورش است و با تأکید ویژه وزیر آموزش و پرورش دنبال میشود تا سال تحصیلی جدید با نظم، آرامش و نشاط آغاز شود.
پناهیروا هدف از حضور در استانها را شنیدن مسائل، ظرفیتها و پیشنهادهای مدیران دانست و تصریح کرد: رویکرد اصلی، بررسی میدانی موضوعات و کمک به تسهیل فرایند اجرای برنامهها در استانها است.
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در نظارت بر اجرای پروژه مهر استان زنجان با اشاره به محورهای این طرح، گفت: نیروی انسانی، نقل و انتقالات، ثبتنام، تعمیر و تجهیز و آمادهسازی فضاهای آموزشی از مهمترین موضوعاتی است که باید با دقت و هماهنگی پیگیری شود.
پناهیروا خاطرنشان کرد: همافزایی اعضای شورای پروژه مهر و استفاده از ظرفیتهای استان میتواند زمینهساز رقمخوردن اتفاقات مؤثر در آموزش و پرورش زنجان و آغاز مطلوب سال تحصیلی جدید باشد.
در ادامه این جلسه مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان، با اشاره به کسب رتبه برتر کشوری استان زنجان در پروژه مهر سال گذشته، گفت: این موفقیت حاصل تلاش هماهنگ کارگروهها، معاونتها، رؤسای مناطق و کارشناسان بود و امسال نیز باید با برنامهریزی دقیق، این مسیر با قوت ادامه یابد.
ذبیحالله تاراسی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت اجرای برنامهها، افزود: مرور شاخصها، استفاده از تجربههای موفق و تقویت نقاط قوت، زمینه اجرای بهتر پروژه مهر را در سطح استان فراهم میکند.
وی تعامل با دستگاهها، نمایندگان و شوراهای آموزش و پرورش را از ظرفیتهای مهم دانست و تصریح کرد: بهرهگیری هدفمند از این ظرفیتها میتواند در جذب حمایتها و حل مسائل مدارس مؤثر باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان، در ادامه با اشاره به جایگاه پروژه مهر در ارزیابی عملکرد مدیران، گفت: هدف اصلی، فراهمکردن مهری آرام، بانشاط و بدون دغدغه برای دانشآموزان، فرهنگیان و خانوادههاست و مناطق و کارگروههای برتر نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
تاراسی با تأکید بر توجه همزمان به ابعاد آموزشی، تربیتی و اجتماعی مدارس، خاطرنشان کرد: با همافزایی، پیگیری مستمر و اجرای برنامههایی مانند نماد، آموزش و پرورش استان زنجان آماده آغاز سال تحصیلی جدید با کیفیتی مطلوب است.
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