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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

قرارگاه خاتم‌: پاسخی دردناک به رژیم داده شد/ توقف عملیات نیروهای مسلح

قرارگاه خاتم‌: پاسخی دردناک به رژیم داده شد/ توقف عملیات نیروهای مسلح

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) اعلام کرد: نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از مردم مظلوم لبنان، پاسخی دردناک به رژیم صهیونیستی دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) اعلام کرد: در پی تجاوزات و شرارت‌های رژیم سفاک صهیونیستی در جنوب لبنان و منطقه ضاحیه که با حمایت آمریکای جنایتکار صورت گرفت، نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از مردم مظلوم لبنان، پاسخی دردناک به این رژیم دادند. پاسخی که رژیم جعلی صهیونیستی و حامیان آن باید از آن درس عبرت گرفته باشند.

بر این اساس، توقف عملیات نیروهای مسلح اعلام می‌گردد؛ اما تاکید می‌شود که در صورت تداوم تجاوزات و شرارت‌ها، از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود.

کد مطلب 6854048
زهرا علیدادی

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