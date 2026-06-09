تلفیق سینما و فوتبال؛ مشکلی برای پخش مسابقات در نیمه شب نداریم

فرزین عسگری مدیر پردیس سینمایی هدیش مال، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مزیتهای پخش فوتبال در سینماها گفت: با توجه به موافقت شورای صنفی نمایش مبنی بر اکران مسابقات جام جهانی فوتبال در سینماها، باز هم شاهد تلفیق هنر و ورزش خواهیم بود. پخش مسابقه در سینما فرصتی برای یک تجربه جمعی هیجانانگیز است، زیرا تماشای بازی کنار هم میتواند فضایی متفاوت از خانه ایجاد کند. از طرفی سالن سینما دارای پرده بزرگ و سیستم صوتی حرفهای است و تجربه جذابی برای تماشای فوتبال رقم میزند.
وی درباره اکران بازیهای فوتبال ایران گفت: اولین بازی ایران و نیوزیلند ۲۶ خرداد ساعت ۴:۳۰، دومین بازی ایران و بلژیک ۳۱ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ شب و سومین بازی ایران با مصر ۶ تیر ساعت ۶:۳۰ انجام خواهد شد.
این مدیر سینما درباره چالش پخش بازیها در صبح توضیح داد: پیشبینی ما این است که با توجه به ساعت بازی (۲۲:۳۰) بیشترین استقبال از مسابقه با بلژیک باشد اما بدون مشکل برای اکرانهای صبح نیز آماده هستیم و امیدواریم با توجه به شرایط خاص کشور، بعد از مدتها تمام مخاطبان سینما و ورزش کنار هم به تماشای فوتبال بنشینند. تلاش داریم بهترین کیفیت صدا و تصویر، امنیت و رفاه تماشاگران را فراهم کنیم.
وی تاکید کرد: مخاطبان میتوانند در سالنهای VIP به صورت رزرو خانوادگی به تماشای فوتبال بنشینند.
عسگری درباره زمان بلیتفروشی فوتبالها گفت: بلیتفروشی در یکی دو روز آینده انجام میشود و هرچه استقبال بیشتر باشد، سالنهای بیشتری درگیر نمایش فوتبال میشوند.
مدیر پردیس سینمایی هدیش مال در پایان در پاسخ به این پرسش که برای پخش فوتبال در ساعات آخر شب و بامداد مشکلی برای هماهنگی با اماکن نداشته اند، گفت: باتوجه به مصوبه شورای صنفی نمایش هماهنگیها با مراکز ذیربط انجام شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد. ما آماده پخش فوتبال هستیم و امیدواریم با توجه به شرایط روز کشور، هیچ اتفاقی رخ ندهد و مردم در آرامش به تماشا بنشینند.
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