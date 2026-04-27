مدیر یک پردیس سینمایی: استقبال مخاطبان از سینماها در حال بهتر شدن است

فرزین عسگری مدیر پردیس سینمایی هدیش مال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سینمای هدیش‌مال از ابتدای فروردین دایر بود ولی به دلیل شرایط جنگی، استقبال آن‌طور که باید نبود. با این‌حال در هفته‌ای که گذشت استقبال از سینما بهتر شد که این می‌تواند به دلیل آرام‌تر شدن شرایط جامعه و اضافه شدن ۲ فیلم کمدی به چرخه اکران بوده باشد.

وی افزود: باید در نظر داشته باشیم که این شرایط برای سینماهایی مانند هدیش‌مال که جزو سینماهای مدرن کشور است و در مقایسه با سالن‌های سینماهای دیگر با فروش و استقبال کمتر در این شرایط روبه‌رو می‌شود. در حال حاضر متأسفانه سینما از سبد اقتصادی مردم خارج‌شده و با توجه به شرایط اقتصادی سینما رفتن در اولویت آنها نیست. البته امیدواریم با حمایت سازمان سینمایی هر چه زودتر و بیشتر فیلم‌های پرفروش‌ که پتانسیل جذب مخاطب دارند به اکران سینماها اضافه شوند که در این صورت شرایط قطعاً بهتر خواهد شد.

عسگری اظهار کرد: شرایط استقبال مخاطبان از سینماها رفته‌رفته در حال بهتر شدن است، پیش‌ازاین ۲ فیلم کمدی «کفایت مذاکرات» و «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» فروش و استقبال خوبی داشتند. احتمالاً در هفته‌های آینده باوجود اکران ۲ فیلم جدید کمدی شاهد استقبال بیشتر مخاطبان و خانواده‌ها باشیم.

این مدیر سینما درباره نقش و سهم سینماها در شرایط کنونی اجتماعی گفت: در هدیش‌مال چند سالن VIP داریم که در این ایام و شرایط فعلی اقتصادی به ما بسیار کمک کرد. مردم برای این سالن‌ها می‌آمدند و در آن فیلم تماشا می‌کردند؛ این‌که مردم به سمت سالن‌های باکیفیت جذب می‌شوند، نشان‌دهنده آن است که اگر سینماهای کشور را استانداردتر و به‌روزتر کنیم، اتفاقات بهتری در حوزه اکران می‌افتد. در کنار آن اگر فیلم‌های خوب به اکران تزریق شود شاهد استقبال خوبی از سمت مردم خواهیم بود.

وی در پایان یادآور شد: متأسفانه اکثر سینماداران به دلیل شرایط کنونی، همانند شرایط کرونا، دو سوم پرسنل خود را تعدیل کرده‌اند. سینماهایی را می‌شناسم که از ۲۰ نفر پرسنل، تنها با سه نفر کار می‌کنند و بقیه را تعدیل کرده‌اند. امیدوارم با بهتر شدن شرایط، پرسنل هم به سینما برگردند، مردم بتوانند با آسودگی خیال از مکان‌های فرهنگی و هنری دیدن کنند و دوباره رونق به سینماها بازگردد.