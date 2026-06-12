سایه جنگ باید برای همیشه از سر کشور دور شود؛ مذاکرات هدفمند باشد

احمد بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره راهکار مواجهه با دشمنان و مسیر رسیدن به پیروزی، اظهار کرد: تصویر بنده از صبح پیروزی، ایرانی مقتدر، توانمند و قدرتمند در منطقه و جهان است؛ ایرانی آرام که مردم آن از آرامش و آسایش برخوردار باشند.

وی افزود: از نگاه من، پیروزی زمانی محقق می‌شود که کشور نه درگیر جنگ‌های فرسایشی باشد و نه مردم زیر فشار تحریم‌های فلج‌کننده، با مشکلات اقتصادی و معیشتی دست‌وپنجه نرم کنند. مردم نباید نسبت به آینده فرزندان، وضعیت معیشت و ارزش پول ملی خود دغدغه و نگرانی داشته باشند، بلکه باید از امنیت روانی کامل برخوردار شوند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حفظ کامل تمامیت ارضی کشور یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیروزی است. به گونه‌ای که هیچ فرد یا کشوری جرأت تعرض یا جسارت نسبت به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را نداشته باشد و امنیت ملی کشور به‌طور کامل تأمین شود.

بیگدلی با تأکید بر ضرورت رفع پایدار تحریم‌ها، گفت: بازگشت ایران به جایگاه یک قدرت قابل احترام و تعامل‌گر در منطقه و جهان، افزایش سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی و کاهش تورم از دیگر مؤلفه‌های پیروزی است. مردم ایران شایسته آن هستند که تورم تک‌رقمی و حتی کمتر از پنج درصد را تجربه کنند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش امید اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت نیز از الزامات تحقق این پیروزی است. مهم‌تر از همه آنکه مردم احساس کنند هزینه تصمیمات کلان کشور همواره بر دوش آنان نیست و دولت، مجلس، نهادها و سازمان‌ها در کنار مردم قرار دارند.

لزوم مذاکرات هدفمند و اصلاحات ساختاری برای تحقق پیروزی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که راهکار عینی و عملیاتی برای رسیدن به این پیروزی چیست، اظهار کرد: واقعیت این است که مردم از شعار و شعارزدگی خسته شده‌اند. ما نیازمند مذاکراتی هدفمند، مرحله‌ای و مبتنی بر منافع ملی هستیم؛ مذاکراتی که به رفع تحریم‌ها، ایجاد آرامش اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم منجر شود و در عین حال خطوط قرمز امنیتی کشور نیز حفظ گردد.

وی تصریح کرد: تمرکز مذاکرات باید بر رفع تحریم‌های بانکی، نفتی و تجاری باشد، اما این موضوع باید با ضمانت اجرایی روشن و قابل اتکا همراه شود تا نتایج آن پایدار و قابل اطمینان باشد.

بیگدلی همچنین بر ضرورت کاهش تنش‌های منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: درگیری‌های پرهزینه باید از بین برود و همزمان توان دفاعی کشور برای مقابله با تهدیدات نظامی تقویت شود، چرا که برخی کشورها تلاش می‌کنند از طریق تهدید نظامی، جایگاه خود را در عرصه بین‌المللی تثبیت کنند.

وی اصلاح ساختار اقتصادی داخلی را از مهم‌ترین راهکارهای تحقق این هدف دانست و افزود: مبارزه جدی با فساد مالی و اداری، اصلاح بروکراسی فرسوده، مقابله با انحصارطلبی و مافیاهای اقتصادی که مردم را خسته کرده‌اند، از ضرورت‌های امروز کشور است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت شفافیت، اظهار کرد: شفافیت در بودجه، اموال، املاک، دارایی‌ها و درآمدها می‌تواند بسیاری از مطالبات مردم را محقق کند و زمینه آگاهی عمومی از روندهای جاری کشور را فراهم سازد.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت همه ایرانیان تأکید کرد و گفت: باید برای تمامی ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج از کشور، ارزش قائل شویم. سرمایه‌های فکری، علمی، هنری، معنوی و اقتصادی ایرانیان خارج از کشور ظرفیت بزرگی برای توسعه کشور محسوب می‌شود.

بیگدلی افزود: لازم است شرایط برای بازگشت آن دسته از ایرانیانی که دل در گرو این سرزمین دارند و اقدامی علیه امنیت ملی کشور انجام نداده‌اند، تسهیل شود تا بتوانند در افزایش سرمایه اجتماعی و سرمایه‌گذاری اقتصادی نقش‌آفرینی کنند.

وی ثبات سیاسی و حقوقی، افزایش آزادی رسانه‌ها و تقویت حق نقد سازنده را از دیگر الزامات پیشرفت کشور دانست و گفت: رسانه‌ها باید بتوانند به راحتی از همه مسئولان، نمایندگان، دولت و همه افرادی که از منابع عمومی حقوق دریافت می‌کنند، انتقاد کنند؛ البته انتقادی واقعی، منصفانه و سازنده.

عضو مجمع نمایندگان استان زنجان در پایان تأکید کرد: مشارکت سیاسی همه مردم برای ترمیم سرمایه اجتماعی ضروری است. اگر بتوانیم این مسیر را طی کنیم، به ایرانی قدرتمند، باثبات و قابل پیش‌بینی دست خواهیم یافت و سایه جنگ برای همیشه از سر ایران و ایرانیان دور خواهد شد.