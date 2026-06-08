حضوری شدن برخی امتحانات دانشگاه علم و صنعت در مقطع کارشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت اعلام کرد: به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند جهت رویت زمان و تاریخ امتحانات پایان‌ترم مقطع کارشناسی به سامانه گلستان (گزارش۴۲۸) مراجعه نمائید.

در ضمن کلیه امتحانات پایان‌ترم دانشجویان مقطع کارشناسی به جز موارد زیر بصورت مجازی (الکترونیکی- غیر حضوری) برگزار می‌شوند؛ همچنین بر اساس هماهنگی انجام‌شده بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی دانشگاه و دانشکده های ذیربط، برخی از امتحانات به شرح زیر به صورت حضوری و با استفاده از ظرفیت دانشگاه پیام نور برگزار خواهند شد.

🔸 دانشکده مهندسی صنایع

- برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی: ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰، تاریخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۵، استاد مهدوی مزده

- مباحث ویژه: ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰، تاریخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۵، استاد خیالی

- اصول بازاریابی ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰، تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۵، استاد جعفری

🔸 دانشکده مهندسی عمران

- تحلیل سازه‌های ۱: ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰، تاریخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۵، استاد ایلچی

- تحلیل سازه‌های ۲: ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰، تاریخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۵، استاد قادری

🔸 دانشکده مهندسی مکانیک

- مکانیک سیالات۱: ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ ، تاریخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۵، استاد تحسینی/تقوی/سیاوشی

- استاتیک: ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ ، تاریخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۵، استاد کاظمی راد

ضمنا نحوه برگزاری امتحانات حضوری و نیز روش انتخاب حوزه امتحانی برگزاری امتحانات فوق الذکر متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.