توضیحات امام جمعه ساوجبلاغ درباره نامه تقدیر از پاپ

حجت‌الاسلام روح‌الله مختاری، امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ، امروز دوشنبه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پاپ لئون چهاردهم در محکومیت حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران موضع‌گیری کرد و در سمت درست تاریخ ایستاد؛ از این رو تصمیم گرفتیم ضمن قدردانی از این موضع، پیامی را به ایشان و همه پیروان ادیان الهی منتقل کنیم.

وی افزود: پیام اصلی این اقدام آن است که دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی صرفاً متوجه مسلمانان نیست، بلکه همه مظاهر توحید و خداپرستی را هدف قرار داده است. بر همین اساس، آیه ۴۰ سوره مبارکه حج که بر حمایت از اماکن عبادی و مقابله با ظلم تأکید دارد، انتخاب و توسط هنرمندان خوشنویس بازنویسی شد.

امام جمعه ساوجبلاغ بیان کرد: صفحه‌ای از قرآن کریم که در حوادث گذشته و به گفته وی در جریان اقدامات دشمنان آسیب ندیده بود، مبنای این اثر هنری قرار گرفت و خوشنویسان منطقه آیه ۴۰ سوره حج را از روی آن بازنویسی کردند.

وی تصریح کرد: مضمون این آیه آن است که اگر گروهی از مردم در برابر ظلم و ستم ایستادگی نکنند، دشمنان به مسجد، کلیسا، کنیسه، صومعه و هیچ مکان مقدسی رحم نخواهند کرد؛ از این رو تقابل امروز محدود به اسلام، تشیع یا ایران نیست، بلکه نبردی میان جبهه حق و باطل و رویارویی با همه مظاهر توحید است.

مختاری ادامه داد: به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در ارسال مرسولات برون‌مرزی، امکان ارسال مستقیم این هدیه فراهم نشد، اما نمایشگاهی از آثار خوشنویسی برگرفته از صفحات قرآن‌های آسیب‌دیده و بازنویسی‌شده در منطقه برپا خواهد شد.

وی افزود: معاون محترم وزیر امور خارجه در این نمایشگاه حضور خواهد یافت و هدیه در همان مراسم به ایشان تحویل داده می‌شود تا برای پاپ لئون چهاردهم ارسال شود.

درخواست از رهبران ادیان الهی برای حمایت از جبهه حق

امام جمعه ساوجبلاغ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام ارسالی به رهبر کاتولیک‌های جهان گفت: از پاپ و همه رهبران و پیروان ادیان الهی درخواست کرده‌ایم در حمایت از حق‌طلبان و مقابله با ظلم، همراهی و موضع‌گیری خود را ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: آنچه امروز در جریان است، صرفاً یک منازعه سیاسی یا منطقه‌ای نیست، بلکه رویارویی جبهه حق با جبهه باطل است و همه پیروان مکاتب الهی در برابر این آزمون تاریخی مسئولیت دارند.

حجت‌الاسلام مختاری همچنین با قدردانی از نقش رسانه‌ها در پوشش تحولات اخیر اظهار کرد: رسانه‌های منطقه از نخستین روزهای تهدیدات دشمن در کنار مردم حضور داشتند و با انعکاس صادقانه مقاومت، استقامت و انسجام اجتماعی، نقش مهمی در تقویت روحیه عمومی ایفا کردند.

وی با اشاره به اهداف دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: تضعیف نظام، ایجاد ناامنی داخلی، تجزیه کشور و کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران از جمله اهداف دشمن بود، اما با لطف الهی و حضور آگاهانه مردم، هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد.

امام جمعه ساوجبلاغ تأکید کرد: مهم‌ترین عامل ناکامی دشمن، حضور مردم در صحنه بود. همبستگی اجتماعی، اجتماعات مردمی و حمایت گسترده ملت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، محاسبات دشمن را بر هم زد و بار دیگر نشان داد سرمایه اصلی جمهوری اسلامی ایران مردم هستند.