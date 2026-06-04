پرداخت بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال خسارت خودروهای جنگ

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بیمه مرکزی، روند جبران خسارت خودروهای آسیب‌دیده از جنگ رمضان با سرعت مطلوبی ادامه دارد و بر اساس آخرین آمار، تاکنون خسارت بیش از ۱۷ هزار پرونده تعیین تکلیف و به مالکان زیان‌دیده پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، در تازه‌ترین مرحله از پرداخت خسارت‌ها، مبلغ یک‌هزار و ۴۳۱ میلیارد ریال برای یک‌هزار و ۸۶۸ پرونده تکمیل‌شده به حساب مالکان خودروهای آسیب‌دیده واریز شده است.

با احتساب این مرحله، مجموع خسارت پرداختی به خودروهای شخصی آسیب‌دیده از جنگ رمضان تا یازدهم خردادماه به ۱۰ هزار و ۱۵۹ میلیارد ریال رسیده است.

طبق اعلام بیمه مرکزی، تاکنون ۳۰ هزار و ۱۶۹ دستگاه خودروی آسیب‌دیده از سوی سازمان‌های مدیریت بحران و ستادهای بحران استانداری‌ها در ۲۸ استان کشور برای ارزیابی خسارت به شعب بیمه ایران معرفی شده‌اند که از این تعداد ارزیابی ۲۴ هزار و ۹۲۰ دستگاه به پایان رسیده است.

همچنین خسارت ۱۷ هزار و ۷۰۷ پرونده به طور کامل پرداخت شده که بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های ارزیابی‌شده را شامل می‌شود و بیانگر پیشرفت روند رسیدگی و تبدیل بخش قابل توجهی از پرونده‌های کارشناسی‌شده به پرداخت نهایی است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است رسیدگی به خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه نیز همچنان ادامه دارد و تاکنون خسارت ۴ هزار و ۴۷۰ دستگاه خودرو با پرداخت مبلغ ۴ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال به طور کامل تسویه شده است.

بر این اساس مجموع خسارت پرداختی در هر دو جنگ تاکنون به ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

بیمه مرکزی اعلام کرد با ادامه همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بحران استان‌ها، بیمه مرکزی و بیمه ایران، روند ارزیابی و پرداخت خسارت پرونده‌های باقی‌مانده نیز با سرعت در حال انجام است.