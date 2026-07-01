به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسلام مام عزیزی اظهار کرد: خسارت ۱۱۰ دستگاه خودروی آسیب‌دیده در این شهرستان پس از بررسی و ارزیابی کارشناسان، توسط شرکت‌های بیمه‌ای پرداخت شده است.

وی افزود: در مجموع حدود ۵ میلیارد تومان خسارت به مالکان این خودروها پرداخت و مبالغ مربوطه به حساب صاحبان خودروها واریز شده است.

فرماندار اشنویه با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های خسارت، خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های بیمه، فرآیند تشکیل پرونده، ارزیابی خسارت و پرداخت مطالبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد تا بخشی از خسارات وارده به شهروندان جبران شود.

مام عزیزی همچنین بر تداوم پیگیری مطالبات آسیب‌دیدگان در سایر بخش‌ها تأکید کرد و گفت: فرمانداری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، روند رسیدگی به سایر خسارت‌های احتمالی را نیز با جدیت دنبال می‌کند تا حقوق شهروندان به‌موقع تامین شود.

وی از همکاری شرکت‌های بیمه، کارشناسان ارزیاب و دستگاه‌های اجرایی در تسریع روند پرداخت خسارت‌ ها قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با استمرار این همکاری‌ها، خدمات‌رسانی به شهروندان با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد.