ضریب اقامت در کاشان ۱.۱ افزایش یافته است

مجتبی راعی در حاشیه آئین تجلیل از هنرمندان صنایع دستی کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آوازه شهر کاشان به واسطه افتخارآفرینی هنرمندان این شهر است، اظهار کرد: هنرمندان این منطقه ذوق و مهارت و خلاقیت و نوآوری را در آثار خود به بهترین شکل ممکن نشان می دهند.

وی با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری در سطح منطقه کاشان ابراز کرد: با اقدامات انجام شده زیرساخت های گردشگری شهرستان را ارتقا دادیم که این موضوع باعث شد ضریب اقامت در سطح شهرستان کاشان از ۱.۷ به ۲.۸ برسد یعنی ۱.۱ افزایش پیدا کند.

فرماندار کاشان با اشاره به ظرفیت های کاشان تصریح کرد: این شهرستان دارای ۳۷۰ اثر ثبت ملی، ۷۰ میراث ناملموس و شش اثر ثبت جهانی است و دو اثر نیز مستندات آن در حال تدوین است.

وی با اشاره به اینکه بیش از یک هزار هنرمند صنایع دستی و ۷۰ رشته در سطح شهرستان کاشان در حال فعالیت هستند، گفت: بازار صنایع دستی باید گسترش پیدا کند تا فعالین و هنرمندان این عرصه بتوانند با دلگرمی در این صنعت فعالیت کنند.

راعی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مولفه های توسعه گردشگری در منطقه جشنواره های روستایی است، افزود: این جشنواره ها در تقویم گردشگری شهرستان گنجانده شده است و با همکاری مردم و دستگاه های ذی ربط در حال انجام است.