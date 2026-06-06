«کارت سفر» در راه است؛ نسخه جدید دولت برای رونق گردشگری داخلی

خبرگزاری مهر_ گروه جامعه: در شرایطی که صنعت گردشگری کشور پس از دورهای از رکود و کاهش سفرها در تلاش برای بازگشت به مسیر رونق قرار دارد، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از اجرای طرحی جدید برای تسهیل سفرهای داخلی خبر داده است.
طرح «کارت سفر» که با همکاری شبکه بانکی کشور در حال نهایی شدن است، به مسافران این امکان را میدهد تا هزینههای سفر خود را به صورت اقساطی و بلندمدت پرداخت کنند. مسئولان گردشگری معتقدند این اقدام میتواند نقش مؤثری در افزایش سفرهای داخلی، حمایت از فعالان صنعت گردشگری و تقویت اقتصاد مناطق مختلف کشور داشته باشد.
کارت سفر تا هفته آینده در اختیار مردم قرار میگیرد
سیدمصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از آمادهسازی کارتهای سفر با همکاری برخی بانکهای کشور خبر داد و گفت: تا هفته آینده این کارتها تهیه شده و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت تا مردم بتوانند هزینههای سفر خود را از طریق این کارتها پرداخت کرده و مبلغ آن را در بلندمدت و به صورت اقساطی تسویه کنند.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد ابزارهای مالی جدید برای رونق گردشگری داخلی افزود: هدف از اجرای این طرح، کاهش فشار مالی سفر بر خانوادهها و ایجاد شرایطی است که افراد بیشتری بتوانند برنامهریزی برای سفرهای داخلی داشته باشند.
اعتبار کارتها براساس سابقه بانکی افراد تعیین میشود
فاطمی در تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: اعتبار کارتهای سفر براساس سوابق بانکی و اعتبارسنجی افراد تعیین خواهد شد و سقف مشخص و ثابتی برای همه متقاضیان در نظر گرفته نمیشود.
به گفته وی، میزان اعتبار اختصاصیافته به هر فرد متناسب با وضعیت مالی و سابقه بانکی او خواهد بود. همچنین یکی از مهمترین ویژگیهای این کارتها، عدم تعلق سود به اعتبار تخصیصیافته است؛ موضوعی که میتواند جذابیت این طرح را برای متقاضیان افزایش دهد.
استقبال از طرحهای مشابه افزایش یافته است
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصریح کرد: اقدامات مشابه همانند «کارتهای سفر» پیش از جنگ رمضان در برخی از پلتفرمها انجام شده که با اقبال هفت درصدی مواجه شد اما اکنون براساس بررسیهای صورت گرفته استفاده از این کارتها به ۶۵ درصد رسیده است.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی تصریح کرد: در حال حاضر جلسات روزانهای با بانکهای مختلف در حال برگزاری است تا منابع مالی مورد نیاز طرح تأمین شود و سازوکار همکاری میان بانکها، فعالان گردشگری و دارندگان کارت برای بازپرداخت منظم اقساط به بهترین شکل طراحی شود.
تجربه موفق اصفهان؛ الگویی برای اجرای طرح در کشور
در همین راستا، انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز از طراحی و اجرای سراسری طرح کارت سفر خبر داد و به تجربه موفق استان اصفهان اشاره کرد.
وی گفت: پیش از جنگ، استان اصفهان طرحی را به اجرا گذاشت که در نتیجه آن هزینههای سفر برای گردشگران تا حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. در قالب این برنامه، با همکاری بانکهای عامل استان، به افرادی که قصد سفر به اصفهان را داشتند، تسهیلاتی با نرخ سود چهار درصد پرداخت میشد.
محسنیبندپی افزود: این تجربه نشان داد که همکاری میان بانکها، هتلداران و دستگاههای اجرایی میتواند زمینه افزایش سفر و رونق گردشگری را فراهم کند.
همکاری هتلها و بانکها برای کاهش هزینه سفر
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی با اشاره به برنامههای جدید این وزارتخانه برای توسعه سفرهای داخلی اظهار کرد: در نشست معاونان گردشگری استانها تأکید شده است که بانکهای عامل هر استان با جامعه هتلداران وارد مذاکره شوند تا هتلها تخفیفهای ویژهای برای مسافران در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: در این مدل، هتلداران بخشی از هزینهها را از طریق ارائه تخفیف کاهش میدهند، بانکها تسهیلات لازم را در اختیار متقاضیان قرار میدهند و وزارت میراثفرهنگی نیز حمایتهای لازم را برای اجرای صحیح طرح انجام خواهد داد.
به گفته محسنیبندپی، این همکاری سهجانبه میتواند به کاهش هزینههای سفر، افزایش ضریب اشغال مراکز اقامتی و رونق اقتصادی شهرهای گردشگرپذیر منجر شود.
چشمانداز رونق گردشگری داخلی با ابزارهای مالی جدید
اجرای طرح کارت سفر میتواند فصل تازهای در توسعه گردشگری داخلی کشور ایجاد کند. امکان پرداخت اقساطی هزینههای سفر بدون دریافت سود، افزایش قدرت خرید خانوارها، حمایت از کسبوکارهای گردشگری و توزیع متوازنتر سفر در استانهای مختلف از جمله مزایای این طرح عنوان میشود.
در صورتی که زیرساختهای بانکی و اجرایی این برنامه بهدرستی فراهم شود، کارت سفر میتواند به یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت برای رونق گردشگری داخلی تبدیل شده و زمینه سفر اقشار بیشتری از جامعه را فراهم کند؛ اقدامی که علاوه بر آثار اقتصادی، به تقویت نشاط اجتماعی و توسعه متوازن مناطق گردشگری کشور نیز کمک خواهد کرد.
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