اصفهان در کورس رقابت گردشگری؛ از کانون تاریخ تا قطب درمان

خبرگزاری مهر، گروه استانها – مرجان سیفالدین: استان اصفهان که پیش از این به عنوان یکی از کانونهای اصلی گردشگری تاریخی و فرهنگی شناخته میشد، در سالهای اخیر با بهرهگیری از ظرفیتهای درمانی و علمی خود وارد عرصهای نو در توسعه اقتصادی با عنوان «گردشگری سلامت» شده است.
وجود پزشکان متخصص با تحصیلات دانشگاهی معتبر و تجربههای علمی و بینالمللی، همراه با زیرساختهای درمانی پیشرفته، زمینه ارائه خدمات پزشکی در حوزههای پرتقاضا را در این استان فراهم کرده است. درمان سرطان، جراحیهای قلب و عروق، درمانهای نوین مبتنی بر سلولهای بنیادی، جراحیهای زیبایی، خدمات دندانپزشکی، درمان ناباروری و کاشت مو از جمله حوزههایی هستند که بیماران داخلی و خارجی برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی اصفهان مراجعه میکنند.
در کنار این خدمات، برخی درمانهای تخصصی مانند جراحی ترمیمی شکاف کام و لب نیز در اصفهان با نتایج موفقی همراه بوده و این شهر را در سطح ملی و منطقهای به یکی از مراکز شاخص در این حوزه تبدیل کرده است. کارشناسان معتقدند ترکیب دانش فنی پزشکان، تجهیزات پزشکی مدرن و زیرساختهای درمانی، اصفهان را به یکی از بازیگران مهم گردشگری سلامت در ایران تبدیل کرده است.
گردشگری سلامت با تکیه بر پزشکان متخصص و فناوریهای نوین
آرش هدایت، فوقتخصص خون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای درمانی این استان اظهار کرد: مراکز درمانی و بیمارستانهای اصفهان بر اساس استانداردهای حرفهای و با بهرهگیری از پزشکان متخصص و آموزشدیده فعالیت میکنند و خدمات درمانی متنوعی به بیماران داخلی و خارجی ارائه میدهند.
وی افزود: توانمندیهای علمی و تجهیزات پیشرفته تشخیصی و درمانی موجب شده است اصفهان در درمان بسیاری از بیماریها از جمله سرطانها، بیماریهای خونی و پیوند مغز استخوان از جایگاه قابل توجهی برخوردار باشد.
به گفته هدایت، استفاده از فناوریهای نوین تشخیصی و درمانی و تجهیزات دیجیتال پزشکی، امکان ارائه خدمات درمانی پیشرفته را فراهم کرده و این موضوع ظرفیت رقابتپذیری مراکز درمانی اصفهان را در سطح منطقه افزایش داده است.
مزیت هزینههای درمانی در کنار جاذبههای گردشگری
مهرداد معمارزاده، عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از مهمترین مزیتهای گردشگری سلامت در این شهر را هزینههای درمانی پایینتر نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر عنوان کرد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هزینه مناسب خدمات پزشکی در کنار کیفیت قابل قبول درمان، میتواند عامل مهمی برای جذب بیماران خارجی باشد.
معمارزاده همچنین به ظرفیتهای گردشگری اصفهان اشاره کرد و گفت: وجود آثار تاریخی و جاذبههای فرهنگی فراوان این امکان را فراهم میکند که بیماران پس از انجام درمانهای پزشکی، از این ظرفیتهای گردشگری نیز بهرهمند شوند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که بیش از دو دهه سابقه مدیریت در بیمارستانها و انجمنهای علمی را در کارنامه خود دارد، تأکید کرد: سرمایهگذاری بخش خصوصی و خیرین در ایجاد بیمارستانها، کلینیکهای تخصصی، مراکز تندرستی و هتلهای سلامت میتواند روند توسعه گردشگری سلامت در ایران را سرعت ببخشد.
وی همچنین با اشاره به فعالیتهای علمی در حوزه جراحی شکاف کام و لب، وضعیت خدمات درمانی در این بخش را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال بر ضرورت ارتقای آموزش نیروهای متخصص و بهروزرسانی تجهیزات پزشکی تأکید کرد.
اصفهان؛ یکی از مراکز مهم درمان ناباروری در منطقه
مرکز باروری و ناباروری اصفهان که در سال ۱۳۷۲ تأسیس شده، یکی از نخستین مراکز تخصصی درمان ناباروری در خاورمیانه به شمار میرود و طی سالهای فعالیت خود به یکی از مراکز شناختهشده در این حوزه تبدیل شده است.
اسدالله کلانتری، رئیس این مرکز، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مجموعه با بهرهگیری از پزشکان متخصص و تجهیزات پیشرفته، خدمات متنوعی از جمله لقاح آزمایشگاهی (IVF)، تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسمی (ICSI)، درمانهای هورمونی و جراحیهای مرتبط با ناباروری را ارائه میدهد.
وی کیفیت خدمات درمانی، هزینههای مناسبتر نسبت به کشورهای غربی و برخی قوانین حمایتی در حوزه درمان ناباروری را از عوامل مؤثر در جذب بیماران خارجی دانست و افزود: در ایران برخی روشهای درمانی مانند اهدای تخمک یا اسپرم از نظر قانونی امکانپذیر است، در حالی که این روشها در برخی کشورها با محدودیتهای قانونی روبهرو هستند.
کلانتری در عین حال تأکید کرد: برای توسعه گردشگری سلامت لازم است دانشگاهها و مراکز درمانی برنامههای اطلاعرسانی و معرفی ظرفیتهای درمانی خود را در سطح بینالمللی گسترش دهند.
پیشگامی مرکز رویان در درمانهای مبتنی بر سلولهای بنیادی
مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی رویان اصفهان نیز از مراکز پیشرو در حوزه تحقیقات و درمانهای نوین پزشکی به شمار میرود که در زمینه استفاده از سلولهای بنیادی برای درمان بیماریها و ترمیم بافتها فعالیت میکند.
محمدحسین نصر اصفهانی، رئیس مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی رویان اصفهان، در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: سلولهای بنیادی توانایی تبدیل شدن به انواع مختلف سلولهای بدن را دارند و میتوانند در ترمیم بافتهای آسیبدیده و تسریع روند بهبودی نقش مهمی ایفا کنند.
وی افزود: این روشهای درمانی در برخی بیماریها از جمله اختلالات مفصلی، بیماریهای خودایمنی، اختلالات عصبی و برخی بیماریهای قلبی کاربرد دارد.
نصر اصفهانی پیشرفتهای علمی، وجود مراکز تحقیقاتی معتبر، زیرساختهای درمانی مناسب و هزینههای درمانی پایینتر نسبت به کشورهای توسعهیافته را از عوامل مؤثر در جذب بیماران خارجی به ایران دانست.
چالشهای توسعه گردشگری پزشکی
در کنار ظرفیتهای موجود، توسعه گردشگری سلامت با چالشهایی نیز همراه است. اشکان سیفیپور، از کارشناسان فعال در حوزه گردشگری پزشکی، در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از مهمترین مشکلات این حوزه را نبود ساختارها و قوانین مدون برای مدیریت گردشگری سلامت عنوان کرد.
وی گفت: نبود چارچوبهای مشخص مدیریتی میتواند به بینظمی در ارائه خدمات، کاهش کیفیت درمان و کاهش اعتماد بیماران خارجی منجر شود.
به گفته سیفیپور، نبود بیمههای متقابل بینالمللی برای پوشش ریسکهای درمانی و مالی بیماران خارجی، کمبود واحدهای تخصصی پذیرش بیماران بینالمللی در بیمارستانها و پیچیدگی فرآیندهای پاسخگویی به درخواستهای درمانی از دیگر چالشهای موجود در این حوزه است.
این کارشناس گردشگری سلامت که بیش از ۱۶ سال سابقه فعالیت در این حوزه دارد، افزود: از نظر علمی و تخصصی، ایران در بسیاری از حوزههای پزشکی در سطح قابل توجهی قرار دارد، اما مشکلاتی مانند ضعف در معرفی بینالمللی، محدودیتهای ویزا، تحریمها، کمبود مراکز اقامتی مناسب و نبود بستههای حرفهای گردشگری سلامت مانع استفاده کامل از این ظرفیتها شده است.
وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه، هند، سنگاپور و امارات در توسعه گردشگری پزشکی گفت: ایجاد خدمات یکپارچه شامل هماهنگی سفر، اسکان، پیگیری روند درمان، خدمات پزشکی استاندارد و تبلیغات گسترده بینالمللی نقش مهمی در موفقیت این کشورها داشته است.
ضرورت تقویت بازاریابی بینالمللی
سیفیپور همچنین حضور مراکز درمانی در نمایشگاههای بینالمللی گردشگری و سلامت را یکی از ابزارهای مؤثر در معرفی ظرفیتهای درمانی کشور دانست و افزود: اصلاح قوانین، تقویت بازاریابی پزشکی، طراحی بستههای جامع شامل درمان، اقامت و گردشگری و همکاری بیشتر میان وزارت بهداشت و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری میتواند به توسعه این صنعت کمک کند.
کارشناسان معتقدند توسعه گردشگری سلامت علاوه بر ایجاد درآمد ارزی و فرصتهای شغلی، میتواند به ارتقای زیرساختهای درمانی، افزایش کیفیت خدمات پزشکی و تقویت جایگاه علمی و پزشکی ایران در سطح منطقه و جهان منجر شود؛ ظرفیتی که شهرهایی مانند اصفهان با برخورداری از امکانات درمانی پیشرفته و جاذبههای گردشگری، امکان تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم آن را دارند.
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