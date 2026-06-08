  1. سلامت
  2. درمان
۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

۱۵ نفر در حملات دشمن صهیونی مجروح شدند

۱۵ نفر در حملات دشمن صهیونی مجروح شدند

رئیس سازمان اورژانس کشور از مجروح شدن ۱۵ نفر در پی حملات رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، با اشاره به آخرین آمار مجروحان حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی اظهار کرد: در مجموع ۱۵ نفر در این حملات مجروح شده‌اند که ۱۴ نفر از آنها مربوط به شهرستان ماهشهر در استان خوزستان و یک نفر نیز از شهر تهران هستند.

وی افزود: از مجموع مجروحان، یک نفر همچنان در بیمارستان بستری است و ۱۴ نفر پس از دریافت خدمات درمانی و اقدامات لازم، ترخیص شده‌اند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با تاکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی و درمانی کشور تصریح کرد: نظام سلامت و مجموعه اورژانس کشور در آمادگی کامل قرار دارند تا در صورت تداوم اقدامات خصمانه دشمن، خدمات لازم و مطلوب به مجروحان احتمالی ارائه شود.

میعادفر خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچ موردی از شهادت هموطنان در پی این حملات گزارش نشده است.

گفتنی است در پی حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به کشورمان، چندین نقطه از اماکن نظامی و غیرنظامی در طول روز جاری مورد هدف قرار گرفت که نیروهای امدادی و اورژانس از نخستین لحظات در محل‌های حادثه حضور یافته و اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

کد مطلب 6854152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها