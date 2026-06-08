  1. استانها
  2. فارس
۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۸

تصادف ۲ خودرو در مرودشت ۷ مصدوم برجا گذاشت

تصادف ۲ خودرو در مرودشت ۷ مصدوم برجا گذاشت

مرودشت- مسئول اورژانس مرودشت از مصدومیت هفت نفر در پی برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با خودروی کوییک در جاده روستای «جونجان» این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی رضوی گفت: در پی اعلام تصادف بین دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و کوییک در جاده روستای جونجان، بلافاصله دو تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه که بامداد امروز شنبه ۱۸ خرداد حوالی ساعت ۰۲:۱۰ رخ داد، متأسفانه منجر به مصدومیت ۷ نفر از سرنشینان هر دو خودرو شد.

رئیس اورژانس مرودشت تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند و سپس هر ۷ نفر برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مطهری مرودشت منتقل شدند.

کد مطلب 6853617

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها