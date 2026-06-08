تصادف ۲ خودرو در مرودشت ۷ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی رضوی گفت: در پی اعلام تصادف بین دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و کوییک در جاده روستای جونجان، بلافاصله دو تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه که بامداد امروز شنبه ۱۸ خرداد حوالی ساعت ۰۲:۱۰ رخ داد، متأسفانه منجر به مصدومیت ۷ نفر از سرنشینان هر دو خودرو شد.

رئیس اورژانس مرودشت تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند و سپس هر ۷ نفر برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مطهری مرودشت منتقل شدند.