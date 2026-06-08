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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

۲حادثه در مبارکه و نطنز ۷ مصدوم برجا گذاشت

۲حادثه در مبارکه و نطنز ۷ مصدوم برجا گذاشت

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدوم شدن هفت نفر در پی وقوع دو حادثه جداگانه شامل حریق یک منزل مسکونی در مبارکه و واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا در محور کاشان به نطنز خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز دو حادثه در شهرستان‌های مبارکه و نطنز به مرکز فرماندهی اورژانس استان اصفهان گزارش شد که در مجموع هفت مصدوم بر جای گذاشت.

وی افزود: نخستین حادثه ساعت ۸:۱۷ صبح امروز هجدهم خردادماه به دنبال حریق یک منزل مسکونی ناشی از نشت گاز در منطقه زیباشهر شهرستان مبارکه به اورژانس اعلام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: بلافاصله یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد که در این حادثه یک مرد و یک زن مصدوم شدند.

عابدی تصریح کرد: مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس برای ادامه روند درمان به بیمارستان محمدرسول‌الله مبارکه منتقل شدند.

واژگونی تیبا در محور کاشان به نطنز با ۵ مصدوم

وی با اشاره به حادثه دوم گفت: ساعت ۱۱:۳۳ امروز نیز واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا در اتوبان کاشان به نطنز به اورژانس گزارش شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان بیان کرد: در پی اعلام این حادثه دو واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

عابدی افزود: این حادثه پنج مصدوم شامل یک مرد، یک زن و سه کودک بر جای گذاشت که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای امدادی به بیمارستان فاطمیه بادرود منتقل شدند.

کد مطلب 6853882

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