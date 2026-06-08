به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ایرانی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که آمریکا تغییراتی در پیش‌نویس یادداشت تفاهم اعمال کرده که از نظر تهران قابل قبول نیست.

این مقام که به نامش اشاره نشده، افزود: هرگونه نقض آتش‌بس می‌تواند بر روند مذاکرات تأثیر منفی بگذارد و ایران در قبال چنین اقداماتی با جدیت واکنش نشان خواهد داد.

وی همچنین تأکید کرد که بدون آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ما و رفع تحریم‌ها، دستیابی به هیچ توافقی امکان‌پذیر نخواهد بود.

این مقام ایرانی در پایان گفت که تحقق ثبات و امنیت پایدار در منطقه فقط از طریق ایجاد سازوکار بازدارندگی واقعی در برابر تجاوزات امکان‌پذیر نخواهد بود.