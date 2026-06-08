کشف ۱۳۰ میلیارد ریال کالای احتکاری و شوینده تقلبی در سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مقابله با احتکار اقلام اساسی خانوار و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، دو انبار محل نگهداری کالاهای احتکاری را در یکی از محلات شهر سنندج شناسایی کردند.

وی افزود: این انبارها در قالب یک عملیات مشترک مورد بازرسی قرار گرفت و مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری نمایندگان سازمان بازرسی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان غذا و دارو نسبت به بررسی و کشف کالاهای موجود اقدام کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان ادامه داد: در بازرسی از این دو انبار، مقادیری اقلام خوراکی احتکار شده و همچنین ۱۰ هزار قلم مواد شوینده تقلبی کشف و ضبط شد.

سردار الهی با اشاره به برآورد کارشناسان از ارزش کالاهای کشف شده، گفت: ارزش محموله‌های احتکاری و اقلام تقلبی کشف شده بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه دو متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.