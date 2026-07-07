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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

پلمب انبار احتکار برنج و چای به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در سنندج

پلمب انبار احتکار برنج و چای به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در سنندج

سنندج- جانشین فرمانده انتظامی کردستان از پلمب یک انبار احتکار اقلام مصرفی خانوار در سنندج خبر داد و گفت: در بازرسی از این انبار۲ تن برنج و یک تن چای به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد ریال کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین‌رضا رشیدی صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک انبار نگهداری اقلام مصرفی خانوار را در یکی از محلات شهر سنندج شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از هماهنگی با مرجع قضایی، از این انبار بازرسی کردند که در نتیجه آن ۲ تن برنج و یک تن چای احتکارشده کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه ارزش کالاهای کشف‌شده از سوی کارشناسان حدود ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: انبار مورد نظر پلمب و مالک آن نیز برای سیر مراحل قانونی به همراه پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6881408

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