پلمب انبار احتکار برنج و چای به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین‌رضا رشیدی صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک انبار نگهداری اقلام مصرفی خانوار را در یکی از محلات شهر سنندج شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از هماهنگی با مرجع قضایی، از این انبار بازرسی کردند که در نتیجه آن ۲ تن برنج و یک تن چای احتکارشده کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه ارزش کالاهای کشف‌شده از سوی کارشناسان حدود ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: انبار مورد نظر پلمب و مالک آن نیز برای سیر مراحل قانونی به همراه پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.