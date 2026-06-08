مبلغان در کنار روایت عاشورا به مسائل کلان جامعه هم بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی عصر دوشنبه در همایش مبلغان مرکز خدمات حوزههای علمیه استان که با شعار «از منبر تا میدان در خدمت نهضت حسینی» در ساری برگزار شد، با گرامیداشت فرارسیدن محرم، گفت: مبلغان باید در کنار روایت حماسه عاشورا، به مسائل کلان اجتماعی مانند ترویج قناعت و صرفهجویی، هشدار درباره بحران پیری جمعیت، کاهش نرخ ازدواج، طلاق و تکفرزندی نیز بپردازند.
وی با اشاره به شخصیت شهید میثم تمار به عنوان الگوی خطابه و شجاعت، افزود: منبر آن شهید، دشمن را به خشم میآورد. امروز نیز مبلغان باید چنان سخن بگویند که موجب خوشحالی دشمن نشود و محور وحدت ملی را در همه برنامههای خود حفظ کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان دو پیشبینی از شهید سلیمانی، اظهار داشت: پیشبینی اول درباره بیداری ملتها محقق شده و پیشبینی دوم ناظر بر شکلگیری یک جنگ منطقهای است؛ جنگی که در آن اجازه خروج یک قطره نفت از دریای سرخ، کانال سوئز و بابالمندب به آمریکا و اسرائیل داده نشود و اقتصاد جهانی دچار شوک قیمتی بالای ۲۰۰ دلار شود.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به اقدامات اخیر یمن در بستن بابالمندب، خاطرنشان کرد: ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر است و عنایت امام حسین(ع) شرایطی را رقم میزند که آمریکا و اسرائیل بیش از هر زمان دیگری به ذلت برسند و پرچم جمهوری اسلامی همچنان برافراشته و فراتر از گذشته خواهد شد.
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