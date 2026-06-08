به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در فضای مجازی، نوشت: امروز شورای اتحادیه اروپا در یک اقدام مزورانه، به اصطلاح تحریم هایی را علیه برخی افراد و نهادهای ایرانی در ارتباط با تنگه هرمز تصویب کرد. این در حالی است که کشورهای عضو اتحادیه خود از ناقضان بزرگ حقوق ملت ایران هستند و اتحادیه در برابر محاصره دریایی آمریکا علیه ایران که یک اقدام جنگی محسوب می شود نیز عامدانه سکوت کرده است!

‏بایستی خاطرنشان کنم که ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست. رژیم حقوقی مورد تأکید ایران در تنگه هرمز، «عبور بی‌ضرر» بر پایه حقوق بین‌الملل عرفی و رعایت ملاحظات ایمنی و امنیت دریایی دولت ساحلی است. اقدامات قهری یکجانبه نیز قانون نمی‌سازند؛ بلکه خود می‌توانند منشأ مسئولیت بین‌المللی برای واضعان آنها باشند.

‏ایران، هیچ ارزشی برای این اقدام سیاسی و ریاکارانه اروپا قائل نیست و به راهبرد خود در زمینه حفظ حاکمیت و اعمال حقوق حاکمیتی بر تنگه هرمز ادامه خواهد داد.