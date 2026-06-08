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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵

ایران به راهبرد خود برای اعمال حقوق حاکمیتی بر تنگه هرمز ادامه می‌دهد

ایران به راهبرد خود برای اعمال حقوق حاکمیتی بر تنگه هرمز ادامه می‌دهد

معاون وزیر امور خارجه در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم برخی افراد ایرانی در ارتباط با تنگه هرمز، گفت: ایران به راهبرد خود در زمینه اعمال حقوق حاکمیتی بر تنگه هرمز ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در فضای مجازی، نوشت: امروز شورای اتحادیه اروپا در یک اقدام مزورانه، به اصطلاح تحریم هایی را علیه برخی افراد و نهادهای ایرانی در ارتباط با تنگه هرمز تصویب کرد. این در حالی است که کشورهای عضو اتحادیه خود از ناقضان بزرگ حقوق ملت ایران هستند و اتحادیه در برابر محاصره دریایی آمریکا علیه ایران که یک اقدام جنگی محسوب می شود نیز عامدانه سکوت کرده است!

‏بایستی خاطرنشان کنم که ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست. رژیم حقوقی مورد تأکید ایران در تنگه هرمز، «عبور بی‌ضرر» بر پایه حقوق بین‌الملل عرفی و رعایت ملاحظات ایمنی و امنیت دریایی دولت ساحلی است. اقدامات قهری یکجانبه نیز قانون نمی‌سازند؛ بلکه خود می‌توانند منشأ مسئولیت بین‌المللی برای واضعان آنها باشند.

‏ایران، هیچ ارزشی برای این اقدام سیاسی و ریاکارانه اروپا قائل نیست و به راهبرد خود در زمینه حفظ حاکمیت و اعمال حقوق حاکمیتی بر تنگه هرمز ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6854272
زهرا علیدادی

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