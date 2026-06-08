به گزارش خبرنگار مهر، لیلا بنام عصر روز دوشنبه در آیین تجلیل از زوجهای موفق نیروهای مسلح استان اظهار کرد: خانواده و بهویژه همسران نظامیان با صبر و همراهی خود، زمینه آرامش روحی مدافعان امنیت را فراهم میکنند و بخشی از اقتدار کشور مرهون حمایتهای آنان است.
وی با اشاره به اهمیت جوانی جمعیت افزود: پیشرفت کشور در گرو توجه به مسئله جمعیت است و همه دستگاهها باید در این زمینه نقشآفرینی کنند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی تأکید کرد: مهر و همدلی مهمترین عامل استحکام خانواده و تربیت نسل آینده است.
نظر شما