به گزارش خبرنگار مهر، لیلا بنام عصر شنبه در دیدار با هیئت سهگانه بانوان آذربایجانشرقی با اشاره به اهمیت توسعه ورزش بانوان در استان، اظهار کرد: رشته ترایاتلون یا سهگانه، از رشتههای ورزشی مهم و دارای جایگاه بینالمللی است که از سه بخش شنا، دوچرخهسواری و دو تشکیل شده و از سال ۲۰۰۰ نیز وارد برنامه بازیهای المپیک شده است.
وی با بیان اینکه این رشته در سطوح مختلف جهانی برگزار میشود، افزود: توجه به ظرفیتهای موجود در آذربایجانشرقی میتواند زمینهساز رشد و گسترش هرچه بیشتر سهگانه بانوان در استان باشد.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجانشرقی با اشاره به موفقیتهای هیئت سهگانه استان، گفت: این هیئت طی هشت سال پیاپی در زمره هیئتهای برتر کشور قرار گرفته که نشاندهنده ظرفیت، برنامهریزی و توانمندی موجود در این حوزه است.
بنام همچنین کسب نخستین مدال تاریخ سهگانه آذربایجانشرقی توسط صدرا ابراهیمی را از جمله افتخارات ورزش استان عنوان کرد و گفت: این موفقیتها میتواند انگیزهای برای حضور پررنگتر ورزشکاران، بهویژه بانوان، در این رشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم حمایت بیشتر از ورزش بانوان، خاطرنشان کرد: امید است با همکاری و همراهی دستگاههای مسئول، بسترهای لازم برای توسعه این رشته ورزشی، افزایش مشارکت بانوان ورزشکار و تقویت زیرساختهای مرتبط در آذربایجانشرقی بیش از پیش فراهم شود.
