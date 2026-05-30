۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

توسعه رشته سه‌گانه بانوان در آذربایجان‌شرقی مورد تأکید قرار گرفت

تبریز- مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان‌شرقی بر توسعه رشته سه‌گانه بانوان و تقویت زیرساخت‌های این رشته در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا بنام عصر شنبه در دیدار با هیئت سه‌گانه بانوان آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت توسعه ورزش بانوان در استان، اظهار کرد: رشته ترای‌اتلون یا سه‌گانه، از رشته‌های ورزشی مهم و دارای جایگاه بین‌المللی است که از سه بخش شنا، دوچرخه‌سواری و دو تشکیل شده و از سال ۲۰۰۰ نیز وارد برنامه بازی‌های المپیک شده است.

وی با بیان اینکه این رشته در سطوح مختلف جهانی برگزار می‌شود، افزود: توجه به ظرفیت‌های موجود در آذربایجان‌شرقی می‌تواند زمینه‌ساز رشد و گسترش هرچه بیشتر سه‌گانه بانوان در استان باشد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان‌شرقی با اشاره به موفقیت‌های هیئت سه‌گانه استان، گفت: این هیئت طی هشت سال پیاپی در زمره هیئت‌های برتر کشور قرار گرفته که نشان‌دهنده ظرفیت، برنامه‌ریزی و توانمندی موجود در این حوزه است.

بنام همچنین کسب نخستین مدال تاریخ سه‌گانه آذربایجان‌شرقی توسط صدرا ابراهیمی را از جمله افتخارات ورزش استان عنوان کرد و گفت: این موفقیت‌ها می‌تواند انگیزه‌ای برای حضور پررنگ‌تر ورزشکاران، به‌ویژه بانوان، در این رشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم حمایت بیشتر از ورزش بانوان، خاطرنشان کرد: امید است با همکاری و همراهی دستگاه‌های مسئول، بسترهای لازم برای توسعه این رشته ورزشی، افزایش مشارکت بانوان ورزشکار و تقویت زیرساخت‌های مرتبط در آذربایجان‌شرقی بیش از پیش فراهم شود.

