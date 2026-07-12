بانوان پیشران اصلاح الگوی مصرف و مدیریت بهینه انرژی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا بنام روز یکشنبه در نشست مدیریت مصرف بهینه انرژی با اشاره به اولویت ویژه دولت چهاردهم در اصلاح الگوی مصرف، اظهار کرد: مدیریت انرژی تنها یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه مسئولیتی راهبردی و ملی به شمار می‌رود که تحقق آن نیازمند مشارکت همه اقشار جامعه است.

وی افزود: شرایط کنونی کشور اتخاذ تدابیر عملیاتی و مؤثر را ضروری کرده است. تا زمانی که فرهنگ مصرف صحیح در لایه ‌های مختلف جامعه نهادینه نشود، نمی‌توان انتظار تغییر رفتارهای ملموس را داشت. در این میان، بانوان به عنوان مدیران داخلی خانواده، در خط مقدم آگاه ‌سازی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه قرار دارند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه صرفه ‌جویی در آموزه ‌های دینی، تصریح کرد: در فرهنگ اسلامی، صرفه‌ جویی تنها یک توصیه نیست، بلکه اصلی اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود. رسالت حوزه زنان نیز آن است که این مفاهیم را از عرصه نظری به متن زندگی خانواده ‌ها منتقل کند تا مصرف بهینه از یک شعار به یک سبک زندگی پایدار تبدیل شود.

بنام در پایان با تأکید بر ضرورت هم ‌افزایی دستگاه ‌های اجرایی، خطاب به رابطان این حوزه گفت: با توجه به شرایط حساس کشور، موضوع انرژی فراتر از یک وظیفه اداری، یک تکلیف ملی است. انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ های اجرایی با پرهیز از اقدامات نمایشی و با برنامه ‌ریزی عملیاتی، در مسیر کاهش شدت مصرف انرژی و نهادینه‌ سازی فرهنگ صرفه‌ جویی گام‌ های مؤثر بردارند.