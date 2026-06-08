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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

بقایی: آن که از آشوب نردبان می‌سازد، خود نخستین زندانی آشوب خواهد شد

بقایی: آن که از آشوب نردبان می‌سازد، خود نخستین زندانی آشوب خواهد شد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: آن که از آشوب نردبان می‌سازد، خیال می‌کند بر مردمان حاکم خواهد شد، حال آنکه خود نخستین برده آشوب خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در فضای مجازی نوشت: آن که از آشوب نردبان می‌سازد، خیال می‌کند بر مردمان حاکم خواهد شد، حال آنکه خود نخستین برده آشوب خواهد بود.

آن که از عمل به تعهداتش سر بپیچد و از صلح روی بگرداند و به دنبال سودجویی از طریق کینه‌توزی، فریب و نزاع دائمی باشد، محکوم به زحمت مدام خواهد بود. وی ناگریز به برافروختن هر روزه آتش تازه‌ای است تا آتش کهنه را شعله‌ور نگاه دارد. چنین کسی نه مالک بحران، بلکه محتاج آن است؛ و محتاج، هرگز مقتدر نخواهد بود.

فتنه‌انگیزان، بیش از آنکه معمار قدرت باشند، زندانیان نیرویی اهریمنی هستند که خود رها کرده‌اند؛ نیرویی که سرانجام میان دوست و دشمن، بانی و قربانی، تفاوتی نمی‌گذارد. زبونی نهایی آنان نیز از همین‌جا آغاز می‌شود؛ از لحظه‌ای که درمی‌یابند نیرویی که برای تسلط بر دیگران آفریده بودند، دیگر از فرمانشان خارج شده است.

کد مطلب 6854314
زهرا علیدادی

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