انتصاب مشاور ارشد و رئیس شورای راهبری فوتبال مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقاء سطح کیفی و مدیریتی فوتبال استان مازندران، طی حکمی از سوی رحیم درزی خلردی، رئیس هیئت فوتبال استان، مهدی رضی به عنوان مشاور ارشد رئیس هیئت منصوب شد. وی همچنین مسئولیت راهبری و ارتقاء همهجانبه فوتبال استان را نیز بر عهده خواهد داشت.
این انتصاب با هدف تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزههای مختلف و تلاش برای پیشبرد اهداف فوتبال استان صورت گرفته است. «مهدی رضی»، که از فعالان رسانهای شناخته شده در سطح استان و کشور است، پیش از این سوابق درخشانی از جمله ریاست هیئت فوتبال دانشگاهی استان مازندران، نایب رئیسی هیئت فوتبال تربیت بدنی سپاه استان مازندران، و سخنگویی سابق هیئت فوتبال استان را در کارنامه خود دارد.
وظایف وی در این سمت شامل ارائه مشاوره راهبردی و تخصصی به رئیس هیئت فوتبال، ایجاد هماهنگی و همافزایی میان کمیتهها، پیشکسوتان و سایر ارکان فوتبال استان، و برقراری ارتباط سازنده با مدیران و ذینفعان حوزه فوتبال خواهد بود.
انتصاب مهدی رضی گامی مهم در جهت توسعه و اعتلای فوتبال مازندران تلقی میشود.
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