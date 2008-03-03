"دایی" انتخاب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان، شامگاه یکشنبه در نشستی خبری با رسانه های گروهی مازندران در ساری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر انتخاب دایی به عنوان سرمربی تیم ملی افزود: دایی فکر جوانی دارد و از قدرت ریسک پذیری بالایی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: چهره مربی و سرمربی باید به چهره بین المللی تبدیل شود و بازیکنانی چون علی دایی می توانند استعدادهای خلاق خود را شکوفا کنند.

رئیس هیئت فوتبال مازندران با اشاره به اینکه همه مدیران باشگاه های کشور در انتخاب مربی تیم ملی، فوتبال اول را بر فوتبال باشگاهی ترجیح دادند، تصریح کرد: فوتبال ایران به واسطه بزرگ بودن آن نیاز به مربی بزرگی دارد.

بهروان با بیان اینکه دایی می تواند جایگاه فوتبال کشور را ارتقاء دهد یادآور شد: باید جوانان جویای نام و دوستدار ورزش از سوی متولیان ورزش کشور تشویق شوند.

این مسئول در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر جذب تیم لیگ برتری از جمله راه آهن در فوتبال استان اظهار داشت: با ایجاد تیم باشگاهی، مازندران نیازی به نیروی انسانی قوی ندارد و از پتانسیل بالایی در این بخش برخوردار است.

رئیس هیئت فوتبال مازندران با اشاره به اینکه سیاست دولت بر اجرایی کردن خصوصی سازی است در عین حال تصریح کرد: متاسفانه در ورزش از خصوصی سازی استفاده سوء و دلالی می شود.

بهروان با بیان اینکه روحیه انتقاد پذیری در بدنه ورزش استان به خصوص فوتبال باید تقویت شود خاطرنشان کرد: انتقاد سازنده باعث اعتلاء و توسعه ورزش قهرمانی می شود.

این مسئول همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تیم فوتسال راه ساری دارای چالشهایی بوده و هیئت فوتبال استان عکس العملی در این زمینه صورت نداده است، بیان داشت: هیئت فوتبال مازندران نباید متولی و دعواگیر تیمی هایی باشد که هیچ نقشی در ورود مربیان آن به استان نداشته است.

رئیس هیئت فوتبال مازندران با اشاره به اینکه فدراسیون و سازمان تربیت بدنی تنها نباید از تیمهای مردمی استقلال و پرسپولیس حمایت کند در عین حال اظهار داشت: تیم های مردمی و فعالی در عرصه فوتبال و رشته های دیگری ورزشی در کشور بوده که می توانند با تزریق مالی به پله های ترقی صعود کنند.

بهروان با بیان اینکه تیم های مازندرانی از نظر جذب اسپانسر دارای مشکلات فراوانی هستد ادامه داد: مسئولان ارشد مازندران باید با ترغیب صنایع و دستگاه های اجرایی نسبت به حمایت به ورزش استان اقدام کنند.

وی همچنین در مورد توسعه فوتبال روستایی عنوان کرد: با تقویت لیگ های روستایی در صدد توسعه ورزش قهرمانی فوتبال در روستاها هستیم.

بهروان با اشاره به وجود شش داور استان در لیگ برتر فوتبال بیان داشت: شش داور زن استان نیز در سطح مسابقات کشور در رشته فوتبال سوت می زنند.

رئیس هیئت فوتبال مازندران افزود: قصد داریم با ایجاد طرح آسیا ویشن لیگهای استان را استاندارد و سطح کلاسهای مربیگری فوتبال استان را ارتقاء دهیم.

به گفته وی، طرح آسیا ویشن در واقع برنامه ریزی فوتبال آسیا در استان است.

وی همچنین با بیان اینکه فوتبال ایران دارای هزینه های بسیاری است تصریح کرد: ورزش ایران به تناسب هزینه درآمد زا نیست.

بهروان افزود: نگاه ساختاری به ورزش نباید تحت تاثیر مدیریت ها باشد.