به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: با توجه به مصوبات کارگروه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار و افزایش غلظت آلاینده ها و به دلیل افزایش شدید آلودگی هوا و غلظت بالای گرد و غبار، کلیه ادارات، بانک‌ها به جز شعب منتخب، در روز سه شنبه ۱۹ خرداد در شهرستان های اردکان، اشکذر، بافق، بهاباد، تفت، زارچ، مهریز، میبد و یزد تعطیل است.

وی افزود: دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و ضروری از جمله اورژانس، آتش‌نشانی، نیروی انتظامی، آب، برق، گاز و بیمارستان‌ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد ادامه داد: باتوجه به فصل برگزاری امتحانات مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی، برنامه امتحانات مطابق تقویم آموزشی بدون تغییر برگزار خواهد شد.

بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان و تصمیم کارگروه اضطرار گرد و غبار، ادارات شهرستان های ابرکوه، خاتم و مروست از تعطیلی فردا سه شنبه ۱۹ خرداد مستثنی بوده و عملکرد آنها به صورت حضوری است.