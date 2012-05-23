ریزدگردها در خوزستان همچنان یکه تاز هستند/ آلودگی اهواز 26 برابر حدجهانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، از شب گذشته هاله ای از گرد و غبار توام با طوفان شهرهای استان خوزستان را درنوردید به گونه ای که کوچه ها و خیابانهای شهرهای استان را خالی از مردم کرد و تنها عده معدودی از مردم برای انجام کارهای ضروری به معابر عمومی آمدند.

وقوع پدیده گرد و غبار که از شامگاه گذشته( سه شنبه) وارد استان شده، شب گذشته میزان آن در هوای کلانشهر اهواز و برخی شهرهای خوزستان شدت گرفت.



میزان غلظت گرد و غبار تا یک ساعت گذشته ( حوالی ساعت 9 صبح ) در اهواز بالغ بر دو هزار و 200 میکرو گرم بر مترمکعب بوده که اکنون به یک هزار و 390 میکرو گرم بر مترمکعب رسیده است.



شدت گرد و غبار در شب گذشته در اهواز را چهار هزار میکرو گرم بر مترمکعب گزارش شده که براساس اعلام سازمانهای جهانی، وقتی غلظت گرد و غبار به 150 میکروگرم بر مترمکعب برسد هوا به درجه خطرناک آلودگی رسیده است.



تورج همتی مدیرکل محیط زیست استان خوزستان چندی قبل گفته بود: استاندارد جهانی برای رسیدن گرد و غبار در هوا، 150 میکروگرم بر مترمکعب است ولی ما در کارگروه استان خوزستان استانداردهای جدیدی تعریف کردیم که بر اساس آن اگر غلظت گرد و غبار به دو هزار میکروگرم بر مترمکعب برسد مقطع ابتدایی، اگر به سه هزار میکروگرم بر مترمکعب برسد تمام مراکز آموزشی و اگر به بالای سه هزار میکروگرم بر مترمکعب برسد تمام مراکز آموزشی و دستگاه های دولتی تعطیل می شود.



با وجود اینکه غلظت گرد و غبار در اهواز شب گذشته چهار هزار میکرو گرم بر مترمکعب رسید بنابراین اهوازیها شب گذشته آلودگی هوایی در حد 26 برابر حد جهانی را تجربه کردند.



البته امروز مدارس به علت داشتن امتحانات پایان سال تعطیل اعلام نشد و دانش آموزان مجبور شدند در هوایی آلوده سر جلسه امتحانات حاضر شوند.