به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه آیین افتتاح نمایشگاه عکس «تهران؛ خط مقدم مقاومت» در جمع خبرنگاران درباره ساخت پناهگاه در تهران گفت: امروز در کمیسیون ماده ۵ درباره چند تا ساختمان پیشنهاد شد و من آنجا به آن‌ها توصیه کردم و یادداشت هم شد که حتماً در ساختمان‌های بلندمرتبه باید پناهگاه در طبقات زیرین‌ آن بسازند. پناهگاهی که فقط پناهگاه باشد، نه؛ پناهگاهی چند منظوره ساخته شود چون اگر فقط صرف پناهگاه باشد و استفاده نشود بعد به یه آشغالدانی تبدیل شود؛ بنابر این دو عملکردی یا چندعملکردی باشد که این تجربه دوران هشت‌سال دفاع مقدس ماست؛ که وقتی چندعملکردی باشد، همیشه آماده استفاده خواهد بود.

وی گفت: ما دنبال این هستیم که حتی اگر هم شهرداری طرحی را ارائه ندهد، شورا طرحی را تصویب کند که موظف کند شهرداری را که در زمینه پناهگاه، طرحی را یا لایحه‌ای را ارائه دهد که چه ساختمان‌هایی در کجاها پناهگاه ساخته شود.

رئیس شورای شهر افزود: دیروز هم یک مقاله مفصلی از مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد پناهگاه‌ها بدستم رسید که اطلاعاتی را می داد بنابراین باید کتابچه ای تهیه شود و این اطلاعات در اختیار قرار گیرد.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در ادامه درباره نمایشگاه عکس «تهران؛ خط مقدم مقاومت» گفت: هر حادثه مهمی که رخ می‌دهد، روایت آن حادثه، بعد از خود حادثه، خیلی شاید مهم‌تر باشد؛ چگونه روایت کنند و چگونه به دنیا منعکس کنند. ما می‌بینیم که ترامپ تمام سعی‌اش بر این است که چیزی که اتفاق نیفتاده را به دنیا تحمیل یا تلقین کند که این چنین نیست.

وی افزود: وظیفه همه خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها این است که بتوانند این تلاش صهیونیست‌ها و ترامپ را خنثی کنند که تا به حال هم خوشبختانه موفق شده‌اند. می‌بینیم که در شهرهای مهم اروپا و حتی آمریکا می‌آیند و به نفع ایران علیه جنگ تظاهرات می کنند. همه این‌ها به خاطر همین تلاش‌ها و انعکاس خوب و به‌موقع اخبار است. هرچقدر ما در این کار قوی‌تر باشیم، موفق‌تر باشیم، روایت صحیح‌تر و به‌موقع‌تر را بتوانیم به دنیا ارائه دهیم، توانسته‌ایم که میخ خودمان را محکم بکوبیم.

چمران در ادامه به مجموعه کتاب‌های عکس دوران دفاع مقدس اشاره و عنوان کرد: مهمترین مجموعه عکس ثبت شده از دوران جنگ ۸ ساله، مجموعه‌ی ۸ جلدی است که در شرایط سخت در کشور آلمان چاپ شد و به ایران آمد که مجموعه‌ای از زحمات عکاسان در دل جنگ بود و آنچه امروز ما داریم، در آن مجموعه قرار دارد.

چمران درباره اقداماتی که درخصوص ثبت آثار دوران ۸ ساله دفاع مقدس صورت گرفته است، تصریح کرد: من شخصا بعد از مسئولیت در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس عکس‌هایی متعددی را از عکاسان با بودجه شورای شهر خریداری و نگهداری کردم؛ چراکه حفظ، ثبت و ضبط حوادث دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم که همچنان ادامه دارد، از ضروریات است.

رئیس شورای شهر ادامه داد: ما در ابتدای جنگ ۸ ساله چنین تجربه‌ای برای ثبت این اتفاقات را نداشتیم؛ چراکه سپاه هنوز ساماندهی نشده بود و در شرایط سختی که جنگ به کشور تحمیل شده بود و آمادگی این مسائل وجود نداشت؛ بنابراین فکر درستی برای ثبت تاریخی این اتفاقات وجود نداشت.

وی با آرزوی موفقیت برای جبهه مقاومت و با تأکید براینکه ملت ایران و نیروهای مسلح آن در کنار ملت مظلوم و شجاع لبنان قرار دارد، گفت: دوستان لبنانی در تماسی به ما گفتند، در جنوب لبنان حتی امکان تماس با ایران وجود ندارد و اگر این اقدام صورت بگیرد، مورد اصابت موشک و پهپادهای دشمن صهیونیستی قرار می‌گیریم.