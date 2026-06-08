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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

پیش‌بینی ۳۰ مدرسه در لرستان برای اسکان مسافران تابستانی

پیش‌بینی ۳۰ مدرسه در لرستان برای اسکان مسافران تابستانی

خرم‌آباد - رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش‌وپرورش لرستان از پیش‌بینی ۳۰ مدرسه در این استان برای اسکان مسافران تابستانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین شیخی در ستاد اسکان مسافران تابستانی آموزش‌وپرورش لرستان با تشریح جزئیات طرح اسکان تابستانی، اظهار کرد: ۳۰ مدرسه در قالب ۲۶۰ کلاس درس، شامل ۱۹ کلاس ویژه، از ۲۸ خردادماه تا ۱۵ شهریورماه آماده پذیرش و اسکان مسافران فرهنگی و گردشگران هستند.

وی افزود: ۱۱ پایگاه اسکان در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان ساماندهی شده‌اند تا فرایندپذیرش، راهنمایی و اسکان مسافران به بهترین شکل ممکن انجام شود و فرهنگیان بتوانند با آرامش و سهولت از خدمات پیش‌بینی شده بهره‌مند شوند.

رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت، گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، فرهنگیانی که در سال جاری ازدواج کرده‌اند یا صاحب فرزند شده‌اند، به‌صورت رایگان از خدمات اسکان تابستانی آموزش‌وپرورش بهره‌مند خواهند شد.

کد مطلب 6854416

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