به گزارش خبرگزاری مهر، امین شیخی در ستاد اسکان مسافران تابستانی آموزش‌وپرورش لرستان با تشریح جزئیات طرح اسکان تابستانی، اظهار کرد: ۳۰ مدرسه در قالب ۲۶۰ کلاس درس، شامل ۱۹ کلاس ویژه، از ۲۸ خردادماه تا ۱۵ شهریورماه آماده پذیرش و اسکان مسافران فرهنگی و گردشگران هستند.

وی افزود: ۱۱ پایگاه اسکان در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان ساماندهی شده‌اند تا فرایندپذیرش، راهنمایی و اسکان مسافران به بهترین شکل ممکن انجام شود و فرهنگیان بتوانند با آرامش و سهولت از خدمات پیش‌بینی شده بهره‌مند شوند.

رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت، گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، فرهنگیانی که در سال جاری ازدواج کرده‌اند یا صاحب فرزند شده‌اند، به‌صورت رایگان از خدمات اسکان تابستانی آموزش‌وپرورش بهره‌مند خواهند شد.