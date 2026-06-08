به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کاکی اظهار کرد: علی‌رغم همه مشکلات و کمبودهای موجود، پروژه‌های عمرانی شهر کاکی همچنان فعال و پویا هستند.

فرماندار دشتی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و تأکید استاندار بوشهر مبنی بر توجه ویژه به عمران، آبادانی و بهبود مبلمان شهری جهت ارتقای رفاه و آرامش مردم، افزود: مدیریت شهری کاکی مدل موفقی از مدیریت ظرفیت‌ها بر اساس اقتضائات زمان است البته در سایه تعامل و پیگیری است که با وجود مشکلات رایج شهرداری‌ها، موفق به پرداخت مطالبات و فعال نگه‌داشتن پروژه‌های عمرانی شده و این امر شایسته تقدیر است.

مقاتلی با بیان اینکه اجرای طرح‌های شهری نقش مستقیمی در رضایتمندی مردم دارد، بر لزوم برنامه‌ریزی مدیریت شهری بر اساس واقعیت‌های موجود تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌های اعتباری، هیچ پروژه جدیدی کلید نخواهد خورد و تمام توان باید صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شود.

فرماندار دشتی با اشاره به چالش‌های حوزه انرژی، تصریح کرد: مدیریت شهری باید به عنوان سفیران صرفه‌جویی، با جدیت پیگیر مدیریت مصرف باشد و تجدید نظر اساس در نوعی مصارف مرسوم صورت دهد و در همین راستا تاکید داریم آبیاری فضای سبز با آب شرب ممنوع است و روشنایی معابر نیز باید با اولویت مدیریت صحیح و صرفه‌جویی تنظیم شود.

وی از شهرداران خواست تا در ساعات شروع و پایان کار اداری، مصرف انرژی را به حداقل برسانند تا با همراهی مردم، شرایط دشوار تابستان با کمترین فشار سپری شود.

مقاتلی همچنین به اقدامات زیرساختی در حوزه انرژی پاک اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور در حوزه انرژی است که برای برون‌رفت از آن، احداث ۱۳ نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در شهرستان برنامه‌ریزی شده است. در همین راستا از مجموع هزار هکتار زمینی که در سطح استان برای این منظور واگذار شده، حدود ۷۰۰ هکتار آن در شهرستان دشتی قرار دارد.

فرماندار دشتی بر لزوم رعایت عدالت در خدمات‌رسانی تأکید کرد و افزود: تلاش دولت بر این است که توزیع کالاهای اساسی در تمامی نقاط کشور بصورت متناسب انجام شود و در همین راستا ما نیز تلاش داریم کالاهای مورد نیاز مردم بخصوص تنظیم بازار در شهرستان به صورت عادلانه و با سهولت دسترسی مردم صورت گیرد.