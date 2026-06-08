سفیر ایران: مدعیان حقوق بشر در ننگ فاجعه میناب شریک‌ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نیلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: امروز صدمین روز از خونبارترین حمله موشکی به یک دبستان در عصر معاصر است؛ جنایتی که در آن ۱۶۸ دانش‌آموز و عضو کادر آموزشی با موشک‌های آمریکایی آسمانی شدند؛ کودکانی که جرمشان چیزی جز حمل کتاب، مداد و اندیشه نبود.

وی با بیان اینکه ننگ این فاجعه تنها متوجه عاملان آن نخواهد بود، افزود: مدعیان حقوق بشر نیز با سکوت، توجیه و تعلل خود در محکومیت این جنایت جنگی، در عمل در کنار جنایتکاران ایستادند. تاریخ فراموش نخواهد کرد که آنان به جای ایستادن در کنار قربانیان، ناجوانمردانه در پناه سکوت قرار گرفتند.

در نخستین روز تجاوز غیرقانونی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران، یک فروند موشک آمریکایی به دبستانی در شهر میناب اصابت کرد و به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز و عضو کادر آموزشی انجامید.

این حمله که یکی از خونبارترین موارد هدف قرار گرفتن یک مرکز آموزشی در دوران معاصر به شمار می‌رود، موجی از اندوه و خشم عمومی را در ایران و میان نهادهای مستقل حقوق بشری برانگیخت و جمهوری اسلامی ایران آن را مصداق آشکار جنایت جنگی، نقض حقوق بین‌الملل و حمله مستقیم به غیرنظامیان عنوان کرد.

با وجود ابعاد تکان‌دهنده این فاجعه و شهادت ده‌ها کودک در محیط آموزشی، دولت‌های غربی از محکومیت صریح عاملان حمله خودداری و در برابر این جنایت سکوت اختیار کردند.