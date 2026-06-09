https://mehrnews.com/x3cgT9 ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۵ کد مطلب 6854568 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۵ قیام مردم سلماس در حمایت از انقلاب در یکصدمین تجمع شبانه ارومیه - در این فیلم تصاویری از قیام مردم سلماس را در شب های اقتدار ملی در حمایت از انقلاب و رهبری می بینید. دریافت 18 MB کد مطلب 6854568 کپی شد مطالب مرتبط کردکوی در خط مقدم همبستگی؛ مردم میدان را خالی نکردند میدانداری مردم آزادشهر؛ شبهای حضور روایتگر پیوند ملت و آرمانها یکصدمین شب حماسه آفرینی مردم همدان در خیابانها راهپیمایی مردم تویسرکان در یکصدمین شب ایستادگی برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی شهرستان سلماس
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