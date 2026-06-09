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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۵

قیام مردم سلماس در حمایت از انقلاب در یکصدمین تجمع شبانه

قیام مردم سلماس در حمایت از انقلاب در یکصدمین تجمع شبانه

ارومیه - در این فیلم تصاویری از قیام مردم سلماس را در شب های اقتدار ملی در حمایت از انقلاب و رهبری می بینید.

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کد مطلب 6854568

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