۷ شهر ایلام در آستانه تنش آبی قرار دارند

محمدمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن فصل گرما و افزایش مصرف آب اظهار داشت: زنگ هشدار کم‌آبی در استان به صدا درآمده و هفت شهر ایلام، مهران، آبدانان، چار، دهلران، هلیلان و آسمان‌آباد در آستانه تنش آبی قرار دارند.

وی افزود: در صورت ادامه روند فعلی مصرف و تداوم الگوی نامناسب استفاده از آب توسط شهروندان، این شهرها با مشکل جدی کمبود آب مواجه خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان ایلام از مردم خواست تا در مصرف آب صرفه‌جویی کرده و از مصارف غیرضروری به ویژه در ساعات پرمصرف خودداری کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: همکاری شهروندان در مدیریت مصرف، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از بروز تنش آبی در این شهرها خواهد داشت.