بلاروس سراغ داروهای ایرانی می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، حمید رضا اینانلو، سرپرست امور بین‌الملل سازمان غذا و دارو با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو و آقای دمیتری کالتسوف، سفیر جمهوری بلاروس اظهار کرد که خانم اولگا لشینکو، دبیر سوم و آقای خوردین، رایزن بازرگانی سفارت بلاروس نیز در این دیدار حضور داشتند.

وی افزود: دکتر پیرصالحی در این نشست به بدعهدی و زیر پا گذاشتن کنوانسیون‌های بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا در حمله به مراکز درمانی و تولیدی فراورده‌های سلامت از جمله دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک اشاره کرد. دکتر اینانلو بیان کرد که رئیس سازمان غذا و دارو ضمن یادآوری وارد شدن خسارات سنگین به حدود ۱۰۰ شرکت تولیدکننده فراورده‌های سلامت، شرکت‌های توزیع و داروخانه‌ها در کشور، شهادت و جراحات عمیق جمع کثیری از پرسنل زحمتکش این مراکز را بازگو نمود و ابراز تأسف کرد.

سرپرست امور بین‌الملل سازمان غذا و دارو ادامه داد: طرف ایرانی در این نشست بر ظرفیت‌های بالای تولیدی کشور در ساخت داروهای باکیفیت و تجهیزات پزشکی تأکید کرد و خواستار رفع موانع احتمالی در مسیر صادرات این اقلام حیاتی به بلاروس شد.

وی خاطرنشان کرد: بررسی راهکارهای عملیاتی برای تسریع در فرآیندهای ثبت و ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز آن کشور، از دستورکارهای اصلی این دیدار بوده است.

اینانلو بیان کرد: سفیر بلاروس با ابراز خرسندی از سطح روابط دو کشور، صراحتاً آمادگی دولت متبوع خود را برای تسهیل واردات دارو و مواد اولیه دارویی از ایران اعلام نمود.

سرپرست امور بین‌الملل سازمان غذا و دارو ادامه داد: نماینده بلاروس بر اهمیت استفاده از مکانیزم‌های بانکی مطمئن و کانال‌های رسمی تجارت برای تضمین پایداری زنجیره تأمین دارویی مورد نیاز شهروندان بلاروسی تأکید کرده است.

وی در جمع‌بندی این دیدار تصریح کرد: خروجی ملموس این مذاکرات، تعهد طرفین به استمرار رایزنی‌های فنی و ایجاد بستر مناسب برای ورود محصولات دارویی با کیفیت ایرانی به سبد کالایی سلامت بلاروس بوده است.