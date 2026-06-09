  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۴

بلاروس سراغ داروهای ایرانی می آید

بلاروس سراغ داروهای ایرانی می آید

در نشست مشترک رئیس سازمان غذا و دارو با سفیر جمهوری بلاروس، موضوع گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و تسهیل مبادلات تجاری محور اصلی گفتگوها بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، حمید رضا اینانلو، سرپرست امور بین‌الملل سازمان غذا و دارو با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو و آقای دمیتری کالتسوف، سفیر جمهوری بلاروس اظهار کرد که خانم اولگا لشینکو، دبیر سوم و آقای خوردین، رایزن بازرگانی سفارت بلاروس نیز در این دیدار حضور داشتند.

وی افزود: دکتر پیرصالحی در این نشست به بدعهدی و زیر پا گذاشتن کنوانسیون‌های بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا در حمله به مراکز درمانی و تولیدی فراورده‌های سلامت از جمله دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک اشاره کرد. دکتر اینانلو بیان کرد که رئیس سازمان غذا و دارو ضمن یادآوری وارد شدن خسارات سنگین به حدود ۱۰۰ شرکت تولیدکننده فراورده‌های سلامت، شرکت‌های توزیع و داروخانه‌ها در کشور، شهادت و جراحات عمیق جمع کثیری از پرسنل زحمتکش این مراکز را بازگو نمود و ابراز تأسف کرد.

سرپرست امور بین‌الملل سازمان غذا و دارو ادامه داد: طرف ایرانی در این نشست بر ظرفیت‌های بالای تولیدی کشور در ساخت داروهای باکیفیت و تجهیزات پزشکی تأکید کرد و خواستار رفع موانع احتمالی در مسیر صادرات این اقلام حیاتی به بلاروس شد.

وی خاطرنشان کرد: بررسی راهکارهای عملیاتی برای تسریع در فرآیندهای ثبت و ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز آن کشور، از دستورکارهای اصلی این دیدار بوده است.

اینانلو بیان کرد: سفیر بلاروس با ابراز خرسندی از سطح روابط دو کشور، صراحتاً آمادگی دولت متبوع خود را برای تسهیل واردات دارو و مواد اولیه دارویی از ایران اعلام نمود.

سرپرست امور بین‌الملل سازمان غذا و دارو ادامه داد: نماینده بلاروس بر اهمیت استفاده از مکانیزم‌های بانکی مطمئن و کانال‌های رسمی تجارت برای تضمین پایداری زنجیره تأمین دارویی مورد نیاز شهروندان بلاروسی تأکید کرده است.

وی در جمع‌بندی این دیدار تصریح کرد: خروجی ملموس این مذاکرات، تعهد طرفین به استمرار رایزنی‌های فنی و ایجاد بستر مناسب برای ورود محصولات دارویی با کیفیت ایرانی به سبد کالایی سلامت بلاروس بوده است.

کد مطلب 6854592
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها