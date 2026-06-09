به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولکر تورک کمسیر عالی حقوق بشر سازامن ملل با صدور بیانیه ای اعلام کرد، تحریم های اعمالی بر بخش سوخت از ابتدای سال ۲۰۲۶ علیه کوبا در کنار تشدید تحریم های دیگر باعث وارد آمدن خسارت های مستقیم به شهروندان این کشور به ویژه به اقشار ضعیف تر و وخامت اوضاع معیشتی و انسانی آنها شده است.

وی اضافه کرد، ما شاهد کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در کوبا هستیم که این مسئله به صورت خطرناکی بر شرایط بهداشتی کشور تأثیر منفی می گذارد.

تورک بیان کرد، کودکان در نتیجه نبود تجهیزات ضروری پزشکی جان خود را از دست می دهند و این اوضاع غیر قابل قبول است. ما خواهان لغو فوری تحریم های مذکور هستیم. تحریم های آمریکا به صورت مستقیم بر قدرت شهروندان کوبایی برای دستیابی به خدمات و کالاهای ضروری از جمله آب و غذا تأثیر منفی گذاشته است.

روز گذشته نیز میگل دیاز کانل، رئیس جمهوری کوبا در تشریح برنامه های آمریکا برای کشورش گفت: واشنگتن یا به دنبال ایجاد هرج و مرج و ناآرامی اجتماعی در کوباست، یا تلاش می‌کند کنترل اقتصاد کشورمان را در دست بگیرد و یا به اقدام و تجاوز نظامی متوسل می شود.